Progem segue com inscrições abertas para seleção de estagiários em Direito

As inscrições para seleção de estagiários em Direito e formação de cadastro de reserva de candidato na área Jurídica para atuação na Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa (Progem) foram abertas no dia 1º de fevereiro e seguem até o próximo dia 20. O prazo de validade da seleção será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

As inscrições devem ser realizadas por meio do e-mail [email protected] – inserindo como assunto da mensagem “Seleção de Estágio”. De acordo com o edital, estará habilitado à inscrição o estudante regularmente matriculado, do 3º (terceiro) ao 9º (nono) período, no curso de Direito em instituição superior reconhecida pelo MEC.

O procurador-chefe do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município de João Pessoa, Thyago Braga, ressalta que todos os alunos de Direito, regularmente vinculados a instituições oficiais de ensino superior, podem participar do programa de estágio jurídico da Progem.

“O estágio oferecido Prefeitura de João Pessoa é uma oportunidade de peso no currículo do estudante de Direito, uma vez que, nos dias atuais, não é fácil conseguir uma vaga de estágio que conjugue conhecimentos teóricos de qualidade e atuação prática em demandas revestidas de grande impacto social, jurídico e econômico, justamente como ocorre com as causas que exigem atuação dos procuradores públicos”, afirmou.

Thyago Braga destaca ainda que as ações judiciais de interesse do Município de Joao Pessoa possibilitarão que os estagiários compreendam a dinâmica de processos que tramitam nos mais diversos graus de jurisdição: varas estaduais e federais, Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais e, inclusive, nos casos de maior relevância, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.

“Essa possibilidade de acompanhamento de processos perante diferentes níveis do Poder Judiciário decorre do fato dos procuradores públicos trabalharem com as mais variadas matérias jurídicas, o que permitirá aos estagiários uma visão plural do sistema jurídico, além de conhecimentos práticos, fatores importantes no processo de aprendizagem”, acrescentou.

O procurador-chefe do Centro de Estudos lembra, por fim, que o estágio é remunerado com bolsa paga a título de ajuda de custo, mas que o maior benefício para o aluno, “sem dúvida, é a possibilidade de vivenciar o Direito fora dos livros, atuando em causas reais e de relevância, bem como de estabelecer uma rede de contato (networking) com diversos outros atores do sistema jurídico”.

Documentação – No ato da inscrição, o candidato deve anexar ao e-mail: ficha de inscrição, conforme Anexo III do Diário Oficial do dia 26/01/2024 (disponível neste link), cópias digitalizadas do RG, CPF e comprovante de regularidade acadêmica.

Jornada de Estágio – A jornada mínima de estágio será de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias, no horário do órgão municipal solicitante do estagiário, sem prejuízo das atividades discentes. O estágio firmado com pessoas com deficiência não se submete ao limite temporal máximo de dois anos, podendo ser prorrogado até a conclusão do curso.

Sobre as prova – As provas serão aplicadas no dia 2 de março, das 9h às 11h, no Uniesp – Centro Universitário. Serão cobrados conhecimentos básicos de Direito Constitucional, Processo Civil, Administrativo, Tributário e Civil.