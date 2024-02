divulgada primeira lista de candidatos selecionados para o Programa Habilitação Social

O Governo da Paraíba divulgou, nesta quarta-feira (7), a lista da 1ª chamada dos candidatos selecionados para a próxima etapa do Programa Habilitação Social (PHS). Um total de 34.257 paraibanos se inscreveu, lançado em dezembro do ano passado, por meio do Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba (Detran-PB) e da Secretaria de Desenvolvimento Humano (Sedh).

O Programa de Habilitação Social tem o objetivo de atender à população de baixa renda, possibilitando, de forma gratuita, a obtenção da Autorização para Condução de Ciclomotores (ACC) e da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nas categorias A ou B, contemplando hipóteses de adição e mudanças de categorias, bem como para renovação do documento de habilitação.

Na segunda etapa, os selecionados terão seus documentos analisados por uma comissão composta por membros da Sedh. A relação de candidatos selecionados está disponível no site do Programa Habilitação Social.

O programa visa preencher 5 mil vagas, distribuídas com base nas 14 Regiões Geoadministrativas do Estado. A 1ª Região, com sede em João Pessoa, ficou com o maior número de vagas, sendo 1.639 selecionados. Em seguida está Campina Grande, chamada de 3ª Região, com 1.105 selecionados.

De acordo com o governo estadual, 50% (2.500 vagas) foram destinados para candidatos à primeira CNH, sendo 70% para a categoria A (motos), 10% ACC (ciclomotores) e 20% para a B (carros); 40% (2.000 vagas) para as hipóteses de adição e de mudança de categoria, e 10% (500 vagas) para renovação da CNH.

O candidato selecionado será dispensado das taxas relativas aos exames de aptidão física e mental; adição de categoria; mudança de categoria; Licença para Aprendizado de Direção Veicular (LADV); permissão para dirigir A ou B; curso teórico-técnico e de prática de direção veicular; e da renovação de CNH. Todas as autoescolas credenciadas ao Detran-PB estarão aptas para receber os candidatos.

As vagas foram distribuídas entre candidatos com baixo poder aquisitivo e alguns grupos tiveram prioridade durante o processo, são eles: beneficiários do Programa Bolsa Família; desempregados; alunos cursando o último ano do ensino médio na rede pública ou que tenham concluído o ensino médio na rede pública há no máximo dois anos; alunos concluintes ou que tenham concluído o Programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Também tiveram prioridade os egressos do Sistema Penitenciário, inclusive aqueles que se encontram no regime semi-aberto; adolescentes que tenham cumprido medida socioeducativa nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e que tenham completado 18 anos de idade; pessoas com deficiência; produtores selecionados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), com prioridade para os agricultores de comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas, ciganos, assentados); mulheres vítimas de violência doméstica, e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cad-Único).