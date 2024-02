Alunos do Campeões do Amanhã garantem 12 pódios no mundial de Jiu-jitsu em Fortaleza

Alunos de Jiu-jitsu do projeto ‘Campeões do Amanhã’, desenvolvido pela Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer) de João Pessoa, conquistaram 12 pódios, em diferentes categorias, no ‘AJP Tour Brazil’, uma das competições mais importantes do país. O evento esportivo aconteceu no último fim de semana em Fortaleza (CE) e o bom resultado da equipe pessoense demonstra a qualidade do trabalho que vem sendo realizado com essas crianças e adolescentes.

“Justamente no primeiro esporte implantado pela Prefeitura no projeto Campeões do Amanhã temos conquistado bons resultados e com uma boa frequência. Ficamos felizes com o retrospecto e aproveito para parabenizar os professores pelo excelente trabalho desenvolvido, como também os alunos que estão se dedicando cada vez mais”, comentou Kaio Márcio, secretário de Esportes de João Pessoa.

Nesta competição, a delegação do projeto foi composta por 20 lutadores, na faixa etária de 10 a 16 anos, e o resultado vale como pontuação no ranking mundial. Esse foi o primeiro combate após o título geral por equipes, conquistado durante o AJP Tour, etapa João Pessoa, disputado em dezembro de 2023. Na ocasião, 98 crianças do Campeões do Amanhã participaram do evento.

“Muito feliz com o resultado que os meninos conquistaram em solo cearense. Isso mostra que o trabalho que estamos desenvolvendo com essa juventude tem gerado bons frutos. Agradeço, especialmente, o apoio do prefeito Cícero Lucena e a Sejer, por todo suporte dado para que pudéssemos conquistar esses resultados”, disse João Luiz, coordenador de Lutas da Sejer.

Campeões do Amanhã – O projeto tem proporcionado oportunidades de treinamento no Jiu-jitsu para talentosos jovens e adolescentes, que buscam uma chance de sucesso na modalidade. São mais de 200 alunos inscritos no projeto da Prefeitura de João Pessoa e um total de 3.200 atendimentos mensais na prática esportiva.

O grupo retornou aos treinos e já iniciou a preparação para os próximos desafios, que ocorrem no mês de março, com a disputa do Campeonato Paraibano e o AJP International, que será realizado em Recife.

Inclusão – O Jiu-jitsu também promove inclusão de pessoas com necessidades especiais, através da categoria Parajiu-jitsu. Cadeirantes, atletas com Síndrome de Down, autismo, abrilhantaram a competição.

Resultados

Medalha de Ouro:

Sofia Tomaz (faixa cinza)

Ivanildo Segundo (faixa branca)

Samuel Fonseca (faixa cinza)

Michell Lucas (faixa amarela)

Yuri Lima (faixa cinza)

João Luiz Petch (faixa preta)

Medalha de Prata:

Guilherme Tomaz (faixa amarela)

Kawã Wesley ‘Japinha’ (faixa branca)

Maria Regiliane ‘Indiazinha’ (faixa amarela)

Gabriela Tomaz (faixa amarela)

Medalha de Bronze:

Erick dos Santos (faixa amarela)

Eduarda Macena (faixa preta)