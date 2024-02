Hulk convida para Serra Branca x Campinense, pelo Paraibano 2024, nas TVs Cabo Branco e Paraíba

O duelo entre Serra Branca x Campinense, pelo Campeonato Paraibano Unipê 2024, vai ter um telespectador ilustre na transmissão das TVs Cabo Branco e Paraíba. É o atacante Hulk, do Atlético-MG. O paraibano gravou um vídeo convidando a torcida para prestigiar o jogo que vai marcar a primeira transmissão do Carcará em TV aberta.

Hulk convida torcida para Serra Branca x Campinense

O vídeo foi divulgado pelo Serra Branca, que ocupa a terceira posição do Campeonato Paraibano. Hulk garante que vai torcer pelo time do Serra, no qual possui uma boa relação com o presidente Alexandre Pereira.

“Passando para mandar aquele recadinho especial para vocês. Sexta-feira, dia 9/02, o Serra Branca, pela 1ª vez, vai estar jogando em TV aberta. Serra Branca contra Campinense nesse Campeonato Paraibano. Pode ter certeza que eu estarei ligado, assistindo, e torcendo pelo nosso Serra. Fica ligado você também, não perca.” disse o camisa 7 do Atlético-MG.

Com a torcida especial de Hulk, o Carcará faz uma boa campanha e possui duas vitórias e uma derrota no estadual, mirando a a classificação para a próxima fase. Nesta sexta-feira, o time recebe o Campinense pela 4ª rodada.

As TVs Cabo Branco e Paraíba transmitem a partida ao vivo para toda a Paraíba, com narração de Kako Marques, comentários de Phillipy Costa, e reportagens de Izabel Rodrigues e Max Oliveira.

