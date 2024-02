confira história e programação do bloco de João Pessoa

O bloco Muriçocas do Miramar é um dos mais tradicionais de João Pessoa. Há 38 anos, o bloco sai às ruas na quarta-feira de fogo, sete dias antes da quarta-feira de cinzas.

Em 2024, as Muriçocas do Miramar desfilam no dia 7 de fevereiro, com Raí Saia Rodada, Chico César, Juzé, Fuba e atrações surpresas.

Saiba mais sobre a história do bloco que chega aos 38 anos em 2024.

Como surgiu o bloco Muriçocas do Miramar

O músico Fuba, que é um dos fundadores do bloco Muriçocas do Miramar, contou como tudo começou, durante uma conversa dele com Bob, Roberto Zagre e Vitória, os outros fundadores em um domingo de 1987, na Feirinha de Tambaú, em João Pessoa.

Fuba relembra que a ideia era fazer um bloco antes da semana em que o Brasil comemora o Carnaval, porque, neste período, muitas pessoas da capital costumam viajar para Salvador, Recife, Rio de Janeiro ou para outras cidades.

O nome escolhido faz alusão ao inseto que é bastante presente no bairro do Miramar e faz um verdadeiro “zum zum zum” nos ouvidos das pessoas.

Na mesma semana, os organizadores conseguiram um carro de som, cedido por um dono de um bar, com a condição de que o bloco sairia do Miramar e terminaria no estabelecimento que funcionava em Tambaú.

Fuba relembra que no ano seguinte veio o logotipo, o desenho da icônica muriçoca, desenhado por Clóvis Mendes. O organizador buscou patrocínio para confecção das camisas e, como não conseguiu, tirou dinheiro do próprio bolso e encomendou 500 camisetas.

“Corremos atrás de patrocinador, eu, Bob e Aliana, atrás de patrocínio, mas não tinha, ninguém ia patrocinar porque não existia carnaval, então eu resolvi fazer, do próprio bolso, 500 camisetas. E disse que quem fosse de camiseta ou fantasiado para o bloco, ganharia chope de graça. E aí deu muito certo, entendeu?”.

Hino das Muriçocas do Miramar

O hino das Muriçocas do Miramar foi composto por Fuba no mesmo dia em que a fundação do bloco foi decidida. O cantor e compositor compôs e gravou o hino das Muriçocas que é tradicional até hoje em uma fita cassete. “Vitória perguntou se eu poderia fazer a música. E eu fiz a música na mesma noite, já era no domingo”.

Confira a letra do Hino das Muriçocas do Miramar

João pessoa sonha

Com o seu verde colorindo o azul do mar

E a cidade velha

Já se acorda

Com seu canto secular

São as muriçocas

Abram alas que elas vão voar

Espalhando alegria

De tambaú ao rio sanhauá

É um trê-lê-lê

É um zum, zum, zum, zunindo

É um trê-lê-lê

Cuidado que elas vão te picar

Salve, salve sejam bem benvindas

As muriçocas do miramar

Coça, coça, coça

Que nesse frevo a gente se enrosca

Coça, coça, coça

Ninguém segura o carnaval das muriçocas

É fogo, é fogo, é fogo

É quarta-feira, é quarta-feira de fogo

É fogo, é fogo, é fogo

É o trê-lê-lê

É o zum, zum, zum de novo

Data e horário do Muriçocas do Miramar 2024

Em 2024, o Muriçocas do Miramar sai às ruas no dia 7 de fevereiro e terá Raí Saia Rodada, Chico César, Fuba, Juzé e outras atrações surpresa. A concentração acontece a partir das 19h, na Praça das Muriçocas, que recebeu este nome por causa do bloco.

19h30 – Maracastelo (R. Joaquim Avundano)

19h30 – Maracatu Pé de Elefante (R. Nevinha Cavalcanti)

20h – Urso Amigo Batucada (Praça das Muriçocas)

20h30 – As Calungas (Praça das Muriçocas)

Fuba

Chico César

Juzé

Madu Ayá

Capilé

Raí Saia Rodada