Paraíba estreia com duas vitórias pela 1ª vez na história

A melhor estreia da Paraíba na história da Copa do Nordeste. Foi assim que Botafogo-PB e Treze terminaram a primeira rodada do regional. O Belo bateu o Náutico em pleno Estádio dos Aflitos, no Recife, enquanto o Treze venceu o River-Pi no Amigão, em Campina Grande.

O fato é que a largada positiva da Paraíba deu uma elevada no moral dos alvinegros paraibanos. Afinal de contas, ambos ainda não haviam convencido na temporada, mesmo no caso do Belo, que está invicto após seis jogos disputados. O caso do Galo era ainda mais complexo, já que perdeu as duas primeiras partidas no Campeonato Paraibano.

Desde 1994, quando a Copa do Nordeste começou a ser disputada, jamais a Paraíba conseguiu duas vitórias em aberturas. O início deixou os torcedores animados e na expectativa para a próxima rodada. Nesta sexta-feira, o Treze tem um desafio diícil fora de casa contra o Sport. A partida vai ser na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Ao longo da história, apenas cinco equipes representaram a Paraíba na Copa do Nordeste: Botafogo-PB e Treze, que mais vezes disputaram a competição pelo estado, Campinense, o único campeão paraibano do reigonal, além de Santa Cruz-PB e Sousa.

A Copa do Nordeste começou a ser disputada em 1994 e atualmente, em 2024, está na 21ª edição. A competição não foi realizada nos anos de 1995, 1996, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2011 e 2012.

Copa do Nordeste: Veja o retrospecto da Paraíba em estreias

1994

Botafogo-PB 1 x 1 Bahia

1 x 1 Bahia América-RN 3 x 1 Santa Cruz-PB

1997

Náutico 2 x 0 Santa Cruz-PB

Botafogo-PB 1 x 4 Sport

1998

Botafogo-PB 1 x 0 Fluminense-PI

1 x 0 Fluminense-PI ABC 4 x 0 Treze

1999

Botafogo-PB 1 x 1 Sport

1 x 1 Sport Baraúnas 3 x 1 Campinense

2000

Botafogo-PB 1 x 1 Poções

1 x 1 Poções Juazeiro 0 x 0 Treze

2001

ABC 2 x 1 Treze

Botafogo-PB 1 x 3 Náutico

2002

Náutico 8 x 2 Botafogo-PB

Treze 1 x 1 ABC

2003

América-RN 1 x 0 Treze

ABC 0 x 0 Botafogo-PB

2010

Treze 2 x 1 Sergipe

2 x 1 Sergipe Confiança 3 x 2 Botafogo-PB

2013

Sousa 1 x 1 Sport

1 x 1 Sport Feirense 2 x 2 Campinense

2014

Potiguar 2 x 1 Treze

Botafogo-PB 1 x 1 Sport

2015

Botafogo-PB 1 x 2 River-PI

1 x 2 River-PI Bahia 1 x 0 Campinense

2016

ABC 1 x 1 Campinense

Botafogo-PB 1 x 2 Sport

2017

Campinense 1 x 1 Santa Cruz

1 x 1 Santa Cruz América-RN 3 x 1 Botafogo-PB

2018

Treze 1 x 2 CRB

1 x 2 CRB Bahia 0 x 1 Botafogo-PB

2019

Botafogo-PB 0 x 0 Santa Cruz

2020

América-RN 0 x 0 Botafogo-PB

2021

Botafogo-PB 0 x 0 4 de Julho

0 x 0 4 de Julho CSA 1 x 1 Treze

2022

Sousa 1 x 0 CSA

1 x 0 CSA Náutico 0 x 0 Campinense

CSA 3 x 0 Botafogo-PB

2023

Fortaleza 2 x 0 Campinense

2024

Náutico 0 x 1 Botafogo-PB

Treze 1 x 0 River-PI

