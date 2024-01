PSD de Campina Grande coloca dois nomes à mesa para demarcar território na disputa de outubro

Três dias antes do PSB, partido do governador João Azevêdo, realizar uma plenária que caminha para deixar claro que o partido terá Jonhy Bezerra (Secretário Estadual de Saúde) como “o nome” do grupo, o PSD, partido aliado, aparece para demarcar território.

Ambos, aparentemente, pareciam (ou parecem) esperar pelo rompimento de Romero Rodrigues (Podemos) com Bruno Cunha Lima (União). Como há uma certa demora e desconforto na definição, as soluções caseiras parecem que começaram a ser trabalhadas publicamente.

Em entrevista à TV Arapuã, a senadora Daniella Ribeiro, que comanda a legenda, afirmou que a vereadora de Campina, Eva Gouveia, e a secretária estadual Rosália Lucas (Turismo e Desenvolvimento Econômico) serão pré-candidatas a prefeita da cidade.

As duas têm nomes reconhecidos, estão dipostas a ir para o embate, mas os agrupamentos políticos no cenário atual deixam o PSD isolado e o protagonismo de uma candidatura própria pode caminhar para a negociação de um espaço mais privilegiado na chapa majoritária.

A ver.