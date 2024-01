Nesta segunda-feira (29), é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans e Travesti. Em comemoração à data o Jornal da Paraíba separou 5 livros com representatividade trans e narrativas emocionantes para te ajudar a se aprofundar no tema.

O Dia da Visibilidade Trans tem como propósito conscientizar a sociedade da violência e exclusão social enfrentada pela população trans e a importância do conhecimento sobre identidade de gênero para que haja a garantia do respeito e do cumprimento dos direitos da comunidade transexual e travesti no Brasil.

5 livros com representatividade trans

A arte de ser normal – Lisa Williamson

Em seu romance de estreia, a autora Lisa Williamson apresenta a história de David, um garoto que se sente infeliz em seu corpo de menino e pede todos os dias para acordar como uma menina. Quando Leo, um garoto misterioso e cheio de segredos, se transfere para a mesma escola de David, uma amizade improvável nasce entre os dois, que passam a confiar um no outro para dividir suas angústias e preocupações. Com uma escrita sensível e emocionante, “A arte de ser normal” é um livro delicado e envolvente sobre auto descoberta que ensina uma forte lição sobre respeito e empatia ao próximo.

MAIS VISIBILIDADE TRANS:

Vidas trans: A Coragem de Existir – Amara Moira

Escrito sob a narrativa de 4 autores, o livro traz o relato sincero e singular de como cada um deles, ao decorrer da vida, chegou ao momento em que percebeu que o corpo com o qual nasceram não correspondia à forma como se identificavam. O livro possibilita que os leitores experienciem uma realidade que é quase sempre ignorada pela população, o que torna essa leitura essencial para aqueles que procuram entender a luta enfrentada pela comunidade trans dentro da sociedade.

Ariel – A travessia de um príncipe trans e quilombola – Jared Amarante

A história acompanha Ariel, um menino trans, gordo e negro que vai parar no Quilombocéu ao ser vítima de transfobia pelo próprio pai. Lá, o menino é coroado príncipe da paz e se encontra cercado por acolhimento e aceitação, vivendo em um lugar livre de preconceitos onde pode encontrar a si mesmo e viver sem medo de julgamentos. A obra apresenta uma narrativa sensível voltada não só para o público infanto-juvenil como também para todos aqueles que querem experienciar a vivência e a coragem de um jovem trans que precisa lutar todos os dias pelo direito de ser quem é.

O príncipe e a Costureira – Jen Wang

Em “O príncipe e a Costureira”, acompanhamos a história de Sebastian, príncipe herdeiro da Bélgica, que vive uma vida de frustrações tendo que lidar com as obrigações do reino e com a pressão imposta pelos seus pais para que se case. No entanto, longe das paredes sufocantes do palácio, é usando uma peruca e assumindo a identidade de Lady Cristallia que Sebastian encontra a felicidade. Do outro lado da narrativa temos a costureira, uma artista tímida e talentosa que vive esquecida e sem reconhecimento até ser contratada pelo príncipe e começar a confeccionar os mais exuberantes vestidos para Lady Cristallia. Juntos, os dois trilham uma bela jornada sobre coragem, confiança e aceitação.

Trans – Histórias reais que ajudam a entender a vida das pessoas transexuais desde a infância – Renata Ceribelli e Bruno Della Latta

A narrativa de “Trans” reúne o relato de dez pessoas diferentes contando suas histórias de vida e as dificuldades que precisaram enfrentar desde a infância por terem suas necessidades menosprezadas e silenciadas por aqueles ao redor. Com o objetivo de promover debates sobre a transsexualidade e ampliar a visão dos leitores para a realidade violenta enfrentada pelas pessoas trans, a leitura dessa obra é indispensável para conhecer mais sobre os direitos e a vivência da comunidade transexual no Brasil.