Cantora paraibana Eduarda Brasil anuncia gravidez

A cantora paraibana Eduarda Brasil anunciou que está esperando o primeiro filho. Em uma publicação feita nas redes sociais, nesta segunda-feira (29), ela compartilhou com os fãs a novidade.

Eduarda Brasil ficou nacionalmente conhecida em 2018, quando participou e venceu o The Voice Kids, da Globo. Hoje, ela tem tem 21 anos.

O primeiro filho da paraibana é fruto do relacionamento dela com o modelo Meiremberg Carvalho.

Internautas, fãs e amigos parabenizaram o casal pelo primeiro filho.

Eduarda Brasil

Nascida em São José de Piranhas, no Sertão da Paraíba, Eduarda Brasil foi a grande vencedora do The Voice Kids em 2018, quando tinha 15 anos de idade.

Ela começou a cantar aos 5 anos, influenciada pelo pai e pela tia, que tocam forró. Aos 12, decidiu se apresentar com a família, mesma época em que venceu seu primeiro festival.

No The Voice Kids, teve todas as cadeiras viradas e escolheu o time das irmãs Simone e Simaria.

Depois de vencer o programa, a paraibana seguiu a carreira musical e faz shows até hoje.