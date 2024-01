Técnicos da Semam fazem replantio de árvores nativas na Avenida Ruy Carneiro

Como parte do programa “Viva o Verde”, desenvolvido pelos técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa, foram plantadas nesta quinta-feira (25), pela manhã, na Avenida Ruy Carneiro, dez mudas de árvores nativas, da espécie ipê. A ação tem o objetivo de compensar ambientalmente a retirada de árvores no canteiro da avenida, que está sendo refeito.

Dona Aparecida Silva, que é diarista e mora no bairro São José, ajudou a plantar uma muda de ipê. Ela disse que tem muitas árvores no quintal e aproveitou para saber um pouco mais sobre os insumos utilizados pela equipe da Semam na muda de árvore. “Em casa eu tenho um pé de pinha e ela tá precisando de uma força para crescer forte e começar a dar frutos. Eu tô vendo aqui que vocês utilizam um adubo”.

O chefe da Diretoria de Controle Ambiental da Semam, engenheiro agrônomo Anderson Fontes, explicou que se trata de adubo químico NPK e hidrogel. Segundo Anderson o adubo contribui para a planta crescer forte e saudável e o hidrogel retém água na raiz da planta, o que contribui para que ela não desidrate nesses dias de muito sol.

Martinho Queiroga, diretor da Divisão de Arborização e Reflorestamento da Semam, destacou que as mudas plantadas são produzidas pela equipe de viveiristas do Viveiro Florestal. “O Viveiro é coordenado pela Semam e produz as mudas que utilizamos no plantio urbano, bem como na recuperação de áreas degradadas, além de também distribuir mudas com a população. Sem o trabalho dos viveiristas essa ação não seria possível de ser viabilizada com agilidade de qualidade”, concluiu.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que este ano a Semam deve plantar 50 mil mudas de árvores nativas em toda a cidade, como parte do programa “Viva o Verde”. “Estamos dando continuidade aos plantios, que é uma das ações mais importantes da política ambiental da gestão, entre tantas outras. No ano passado foram plantadas 23.862 mudas de árvores e palmeiras e agora em 2024 devemos mais que dobrar esse quantitativo, contribuindo para que a João Pessoa tenha mais áreas verdes, deixando a cidade, além de mais bela, confortável ambientalmente, com temperaturas mais amenas”, concluiu.