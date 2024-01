confira a tabela da fase de grupos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite da quinta-feira (25) a tabela básica das oito rodadas da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024. A rodada de estreia do torneio já tem confirmado um confronto de gigantes. Trata-se de Bahia x Sport, no dia 4 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Botafogo-PB estreará no dia 3, diante do Náutico, às 16h, nos Aflitos, enquanto o Treze receberá no Amigão, no mesmo dia, mas às 19h, o River-PI.

Na primeira fase da Copa do Nordeste 2024, os clubes participantes do Grupo A — América-RN, Botafogo-PB, CRB, Ceará, Maranhão, River-PI, Sport e Vitória — duelarão contra as equipes que figuram a Chave B — ABC, Altos, Bahia, Fortaleza, Itabaiana, Juazeirense, Náutico e Treze.

Os clássicos estaduais — Fortaleza x Ceará, Sport x Náutico, Bahia x Vitória, Treze x Botafogo-PB, América-RN x ABC e River-PI x Altos Fortaleza x Ceará, Sport x Náutico, Bahia x Vitória, Treze x Botafogo-PB, América-RN x ABC e River x Altos — acontecerão, de acordo com a tabela divulgada pela Confederação, a partir da 6º rodada.

Classificarão para a fase mata-mata da Copa do Nordeste 2024 os quatro primeiros de cada uma das chaves. As quartas e semifinal serão em partida única, enquanto a finalíssima será disputada em partida de ida e volta. Quem tiver mais pontos conquistados entre as duas partidas, ficará com a taça da Lampions.

Confira os jogos da 1ª fase da Copa do Nordeste 2024

3/2 – 16h – Náutico x Botafogo-PB (Aflitos)

3/2 – 16h – Fortaleza x América-RN (Castelão)

3/2 – 19 – Itabaiana x CRB (Etelvino Mendonça)

3/2 – 19h – Treze x River-PI (Amigão)

4/2 – 16h – Altos x Vitória (Lindolfo Monteiro)

4/2 – 16h – Bahia x Sport (Arena Fone Nova)

4/2 – 19h – Juazeirense x Ceará (Adauto Morais)

4/2 – 19h – ABC x Maranhão (Frasqueirão)

9/2 – 19h – Sport x Treze (Arena de Pernambuco)

10/2 – 16h – River-PI x Bahia (Albertão)

10/2 – 19h – Vitória x ABC (Barradão)

10/2 – 19h – Botafogo-PB x Juazeirense (a definir)

11/2 – 16h – CRB x Fortaleza (Rei Pelé)

11/2 – 16h – Ceará x Altos (Arena Castelão)

11/2 – 19h – América-RN x Itabaiana (Arena das Dunas)

11/2 – 19h – Maranhão x Náutico (a definir)

14/2 – 19h – Itabaiana x Sport (Etelvino Mendonça)

14/2 – 19h – Altos x Maranhão (Lindolfo Monteiro)

14/2 – 19h – Fortaleza x River-PI (Arena Castelão)

14/2 – 21h30 – Náutico x Ceará (Aflitos)

14/2 – 21h30 – Juazeirense x Vitória (Adauto Morais)

15/2 – 19h – Treze x CRB (Amigão)

15/2 – 19h – ABC x Botafogo-PB (Frasqueirão)

15/2 – 20h – Bahia x América-RN (Arena Fonte Nova)

4ª rodada (21/2 ou 28/2) — ainda será detalhada

Ceará x ABC

Sport x Fortaleza

CRB x Bahia

Vitória x Náutico

Botafogo-PB x Altos

América-RN x Treze

River x Itabaiana

Maranhão x Juazeirense

5ª rodada (6/3 ou 13/3) — ainda será detalhada

Ceará x Bahia

Altos x Sport

ABC x CRB

Vitória x Itabaiana

Botafogo-PB x Fortaleza

Juazeirense x América-RN

Náutico x River

Maranhão x Treze

6ª rodada (20/3 ou 21/3) — ainda será detalhada

Fortaleza x Ceará

Sport x Náutico

CRB x Juazeirense

Bahia x Vitória

Treze x Botafogo-PB

América-RN x ABC

River x Altos

Itabaiana x Maranhão

7ª rodada (23/3 ou 24/3) — ainda será detalhada

Treze x Ceará

ABC x Sport

Náutico x CRB

Fortaleza x Vitória

Itabaiana x Botafogo-PB

Altos x América-RN

Juazeirense x River

Bahia x Maranhão