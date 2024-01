prêmio de piores do cinema já coroou DiCaprio e tem Stallone líder em indicações

O Framboesa de Ouro é um prêmio que ninguém quer. Oposto ao Oscar, ele reconhece os piores do ano no cinema, e já coroou nomes consagrados, como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino e Hale Berry (todos com estatuetas da Academia na estante).

A lista dos indicados em 2024 foi anunciada na segunda-feira (22), um dia antes do Oscar, e tem como maior destaque ‘Os Mercenários’. O filme estrelado por Sylvester Stallone tem seis indicações. Stallone, inclusive, é o recordista em indicações da história da premiação, com 22, e disputa como pior ator coadjuvante este ano. (Confira a lista completa mais abaixo).

Um outro destaque é Megan Fox concorrendo a pior atriz ( por Johnny & Clyde) e pior atriz coadjuvante (por Mercenários 4).

Já Indiana Jones e a Relíquia do Destino é um caso à parte. O último filme da franquia encabeçada por Harrisson Ford concorre a dois framboesas (pior roteiro e pior sequência) e um oscar (melhor trilha sonora).

A entrega do Framboesa de Ouro acontece no dia 9 de março e o Oscar acontece na noite seguinte.

Curiosidades sobre o Framboesa de Ouro

O que é Framboesa de Ouro e quando o prêmio foi criado?

O prêmio.para os piores do cinema foi criado em 1981 por John JB Wilson, quando ele era estudante de cinema da Universidade da Califórnia em Los Angeles. A ideia veio após ele assistir aos filmes musicais Xanadu (com Olivia Newton-John) e A Música Não Pode Parar (com a banda Village People).

A premiação começou como algo despretensioso e improvisado, mas depois ganhou divulgação e foi parar em teatros de Los Angeles. Os indicados são convidados, mas na grande maioria das vezes eles não comparecem ao deboche da solenidade de entrega.

Stallone campeão em indicações

Responsável por papéis icônicos, como Rambo e Rocky, Sylvester Stallone é o recordista em número de indicações ao Framboesa de Ouro. Somada a de 2024, já são 23.

Ele levou o indesejado prémio 7 vezes.

DiCaprio e outros vencedores do Oscar já levaram o Framboesa

Muita gente que levou o Oscar para casa já conquistou também o Framboesa. Leonardo DiCaprio é um exemplo

Esnobado na premiação da Academia neste ano, Leonardo DiCaprio tem 6 indicações ao Oscar, e apenas uma estatueta, o mesmo número de prêmios que ele conquistou no Framboesa de Ouro. Ele levou o prêmio de pior ator por ‘O Homem da Máscara de Ferro’. em 1998. A vítória no Oscar veio apenas em 2016, com ‘O Regresso’.

Na lista de ‘oscarizados’ com framboesa também temos Brad Pitt, dono de duas estatuetas, que levou um ‘framboesa’ em conjunto com Tom Cruise por ‘Entrevista com o Vampiro’. Nicole Kidman tem um oscar por ‘As Horas’ e um Framboesa de Ouro por ‘A Feiticeira’.

Sandra Bullock: Oscar e Framboesa de Ouro no mesmo ano

Outra vencedora do Oscar que levou o Framboesa de Ouro é Sandra Bulock, mas o caso dela é diferente dos demais. Ela ganhou o prêmio de melhor e de pior atriz em um único ano, 2010. De melhor por ‘Um Sonho Possível’, e de pior por ‘Maluca Paixão’.E ela inclusive compareceu à solenidade de entrega do Framboesa de Ouro e entregou cópias do seu filme aos presentes.

Filme de Adam Sandler leva tudo no Framboesa de Ouro

“Cada um tem a gêmea que merece”, filme estrelado por por Adam Sandler em 2012, conseguiu uma proeza: ganhou todas as categorias do Framboesa de Ouro. Sandler, inclusive, levou para casa o prêmio de pior ator e de pior atriz, por interpretar os dois irmãos no filme.

Lista de Indicados ao Framboesa de Ouro em 2024

Pior filme

O Exorcista: O Devoto

Os Mercenários 4

Megatubarão 2

Shazam! Fúria dos Deuses

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Pior ator

Russell Crowe – O Exorcista do Papa

Vin Diesel – Velozes & Furiosos 10

Chris Evans – Ghosted: Sem Resposta

Jason Statham – Megatubarão 2

Jon Voight – Mercy: Golpe de Misericórdia

Pior atriz

Ana de Armas – Ghosted: Sem Resposta

Megan Fox – Johnny & Clyde

Salma Hayek – Magic Mike: A Última Dança

Jennifer Lopez – A Mãe

Dame Helen Mirren – Shazam! Fúria dos Deuses

Pior atriz coadjuvante

Kim Cattrall – Meu Pai é Um Perigo

Megan Fox – Os Mercenários 4

Bai Ling – Johnny & Clyde

Lucy Liu – Shazam! Fúria dos Deuses

Mary Stuart Masterson – Five Nights at Freddy’s

Pior ator coadjuvante

Michael Douglas – Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Mel Gibson – Confidential Informant

Bill Murray – Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Franco Nero – O Exorcista do Papa

Sylvester Stallone – Os Mercenários 4

Pior casal

Qualquer casal – Os Mercenários 4

Qualquer dois investidores que deram US$ 400 milhões pelos diretos de fazer uma sequência de O Exorcista

Ana de Armas & Chris Evans – Ghosted: Sem Resposta

Salma Hayek & Channing Tatum – Magic Mike: A Última Dança

Pook & Leitão como assassinos – Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Pior Remake, Cópia ou Sequência

Homem-Formiga e a Vespa: Quatumania

O Exorcista: O Devoto

Os Mercenários 4

Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Ursinho Pooh: Sangue e Mel

Pior diretor

Rhys Frake-Waterfield – Ursinho Pooh: Blood and Honey

David Gordon Green – O Exorcista: O Devoto

Peyton Reed – Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Scott Waugh – Os Mercenários 4

Ben Wheatley – Megatubarão 2

Pior roteiro