Funjope abre exposição ‘Ancestralidades e Evidências’, nesta sexta-feira, no Hotel Globo

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope), realiza, a partir desta sexta-feira (26), a exposição ‘Ancestralidades e Evidências’, da ceramista Jacira da Luz Garcia, que busca perpetuar as inscrições rupestres da Pedra do Ingá, um dos pontos turísticos mais famosos da Paraíba. As peças vão estar expostas até o dia 26 de fevereiro no Hotel Globo, no Centro Histórico. A entrada é gratuita e a exposição estará aberta à visitação pública das 9h às 18h.

“Essa exposição faz parte de um trabalho da Prefeitura de João Pessoa de ocupação dos equipamentos culturais por meio de edital lançado pela Funjope. A artista Jacira da Luz ganhou um prêmio ano passado no edital de ocupação do Hotel Globo e nós estamos desenvolvendo essa agenda, de maneira que agora, a partir de janeiro, a gente possa ofertar aos moradores de João Pessoa e aos turistas uma boa agenda artística e cultural que envolve o Hotel Globo, Casa da Pólvora, Casarão 34, para que a gente possa dimensionar todo o aspecto e valorização do Centro Histórico de nossa cidade”, destacou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

A ceramista Jacira da Luz Garcia, natural da cidade de Ingá e geógrafa aposentada, traz exposição com 20 peças em cerâmicas que marcam o simbolismo rupestre da Pedra de Ingá. As inscrições rupestres são chamadas de ‘Itacoatiara’ (do tupi itá, “pedra”, e kûatiara, “riscada” ou “pintada”), patrimônio histórico e cultural.

A Pedra do Ingá que inspirou a produção das peças de Jacira é uma formação rochosa, à margem do Riacho Bacamarte, coberta por aproximadamente 500 inscrições rupestres entalhadas na pedra. A maior parte dos entalhes foi registrada num paredão de cerca de 15 metros de extensão por 2,3 metros de altura.

“Tendo em vista que sou natural de Ingá, sinto o desejo de sempre evidenciar e divulgar tais valores, promovendo a pesquisa e reflexão na fronteira da geografia, da arqueologia e da cultura popular”. Jacira atua como ceramista há aproximadamente 7 anos e fez diversos cursos na arte cerâmica e participou de feiras e exposições.

Serviço:

Exposição: Ancestralidades e Evidências

Artista: Jacira da Luz Garcia

Local: Hotel Globo

Datas: 26 de janeiro até 26 de fevereiro

Horário: 9h às 18h

Entrada gratuita