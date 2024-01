BBB24 VINICIUS É O TERCEIRO ELIMINADO, VEJA PERCENTUAIS ALANE, MARCUS, LUIGI, PITEL

Por MRNews



No mais recente episódio do BBB24, o participante Vinicius enfrentou a dura realidade do Paredão quintuplo, uma inovação surpreendente nesta temporada do reality show. A tensão atingiu seu ápice quando o público se viu diante da complexa decisão de eliminar um entre cinco concorrentes. A imprevisibilidade tornou-se a marca registrada desse formato inédito, desafiando a audiência a escolher entre uma gama diversificada de estratégias, personalidades e lealdades estabelecidas ao longo do jogo.

Logo após o encerramento do programa, o fenômeno UOL BBB24 tomou as redes sociais de assalto. Esse espaço virtual tornou-se o epicentro das análises pós-eliminação, mergulhando nas nuances das interações entre telespectadores e concorrentes. O intuito é desvendar os intricados padrões de preferência que emergem nos momentos cruciais do Paredão quintuplo, proporcionando uma análise aprofundada das estratégias adotadas pelos participantes e do carisma que pode influenciar significativamente o destino de cada um diante desse desafiador cenário competitivo.

Veja as porcentagens

Vinicius Rodrigues recebeu 9,92% da média dos votos para ficar e foi o eliminado do Paredão. Luigi recebeu 12,52%, Pitel obteve 15,96%, Marcus recebeu 20,75% e Alane 40,85%. #BBB24 #RedeBBB

O programa começou com a eliminação de Nizam. Na sequência Tadeu já anunciou um novo paredão, mas que começaria após a escolha se um novo líder