Cícero Lucena autoriza construção do Complexo Turístico Esportivo para Inclusão Social e destaca cuidado da gestão com as pessoas com deficiência

A orla de Cabo Branco, que já é considerada uma das mais belas de todo Brasil, vai ganhar um equipamento para se tornar, também, uma das mais inclusivas. Nesta segunda-feira (22), o prefeito Cícero Lucena autorizou a construção do Complexo Turístico Esportivo para Inclusão Social – PCD, que promete colocar João Pessoa na vanguarda do turismo no tocante ao cuidado com as pessoas com deficiência.

Durante a solenidade, em frente ao local onde o complexo já está sendo erguido, o prefeito Cícero Lucena ressaltou que a obra está relacionada com uma política inclusiva, presente na acessibilidade do programa de pavimentação das ruas, no acolhimento de 3.694 crianças especiais nas escolas, com cuidadores, além de diversos projetos – João Pessoa, por exemplo, é sede da seleção olímpica de bike, realiza a corrida de Paraciclismo e vem aí o Autismo Run.

“Mais um ato, mais uma ação em favor de uma cidade mais solidária, mais inclusiva e com mais oportunidade para melhorar a qualidade de vida dos nossos moradores e também daqueles que nos visitam. Isso aqui será um modelo de um equipamento que, sem dúvida nenhuma, será multiplicado em outras cidades que tenham esse objetivo e essa vontade de dar oportunidades a todos, de usufruir da beleza que Deus nos proporcionou e, consequentemente, melhorar a vida dessas pessoas”, afirmou o prefeito.

O equipamento será administrado pela Secretaria de Turismo (Setur) e vai oferecer, para pessoas com alguma deficiência ou mobilidade reduzida, passarela e demais itens de acessibilidade, espaço destinado ao uso de cadeirantes para banho de mar, atendimento especializado para autistas e outras síndromes, além de atividades esportivas adaptadas. O secretário municipal de Turismo, Daniel Rodrigues, disse que o Complexo terá um papel de fortalecer o segmento e fazer com que o turista retorne à capital paraibana.

“As pessoas que precisam de uma acessibilidade, que vem a João Pessoa, vão ter a oportunidade de ter um equipamento para poderem ir à praia, de ter um banheiro, de ter um local adequado para se visitar. Essas pessoas que vem e viajam com seus parentes, vem aqui para a nossa cidade, a prefeitura acolhe com todo carinho, com todo zelo, com todo cuidado. Eu tenho certeza que João Pessoa vai voar cada vez mais, porque a oportunidade de visitar a nossa capital é para todos”, destacou.

Já o presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ferdinando Lucena, projetou o fortalecimento de projetos em parceria do Governo do Estado com a Prefeitura de João Pessoa. “Equipamento extremamente importante para ampliarmos as políticas públicas de inclusão para pessoas com deficiência, um projeto que será, com certeza, espelho para muitos outros projetos pelo País. O turismo nunca avançou tanto na nossa Capital como na gestão do prefeito Cícero Lucena”, parabenizou.

Obra – Com investimento de R$ 597 mil, a obra prevê a fundação, estrutura de paredes, painéis, revestimento, coberta, piso, pavimentação, deck de madeira, esquadrias, pintura, instalações de água fria, sanitárias e pluviais, instalações elétricas, equipamento PCD e combate a incêndio. A previsão de conclusão é de 120 dias.

Quem precisa do olhar inclusivo agradece o cuidado. É o caso do cadeirante Genilson Lima, que disse esperar há mais de sete anos por um projeto dessa natureza. “Esse projeto é voltado não só para pessoas com deficiência, mas pessoas com mobilidade reduzida. Então, se rotulam muito os cadeirantes, mas não, aqui será uma plataforma que vai facilitar o banho de mar, vai facilitar o turismo da cidade. Toda a plataforma que a cidade possa estar oferecendo, desde mergulho, passeio, isso também pode estar oferecendo para as pessoas com deficiência e idosos”, explicou.