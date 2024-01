César Tralli deixa o Jornal Hoje e Globo define quem vai apresentar o telejornal

Por MRNews



Mudanças nos telejornais da Globo: César Tralli deixa o Jornal Hoje

*Publicado em 21 de janeiro de 2024*

César Tralli, renomado apresentador da Globo e figura respeitada no cenário jornalístico brasileiro, deixou temporariamente a bancada do Jornal Hoje para desfrutar de um merecido período de férias de duas semanas. A emissora escolheu Alan Severiano como seu substituto durante esse intervalo, marcando uma mudança temporária na composição do telejornal vespertino.

Alan Severiano foi o eleito pela Globo para ocupar a bancada improvisada, mantendo a qualidade e o profissionalismo característicos do Jornal Hoje. Esta mudança acontece em um momento em que os telejornais nacionais da Globo, transmitidos diretamente de São Paulo, passam por uma renovação temporária. O estúdio original está passando por uma reforma, e a transmissão está sendo realizada a partir de um espaço temporário na sede da emissora na região da Berrini, em São Paulo, até a conclusão da obra, prevista ainda para este semestre.

César Tralli, conhecido por sua dedicação e presença marcante nos telejornais, é o apresentador do Jornal Hoje e do Edição das 18h na GloboNews. Seu cronograma intenso inclui entradas ao vivo desde as 09h30 no programa Encontro com Patrícia Poeta. Nas redes sociais, Tralli compartilhou uma foto ao lado de sua filha, mencionando que aproveitará o período de férias ao lado da família, composta por sua esposa Ticiane Pinheiro e Rafaella Justus. O retorno de Tralli à condução do Jornal Hoje está previsto para daqui a duas semanas.

Enquanto isso, os telespectadores terão a oportunidade de acompanhar a adaptação temporária dos telejornais nacionais da Globo, mantendo-se informados sobre os acontecimentos do Brasil e do mundo a partir do novo cenário provisório. Alan Severiano, nesse período, assume a responsabilidade de levar as notícias de forma objetiva e profissional, garantindo a continuidade da qualidade editorial característica dos telejornais da Globo.

À medida que César Tralli desfruta de suas merecidas férias, a audiência permanece engajada, aguardando seu retorno à bancada do Jornal Hoje, reforçando a importância de sua presença no cenário jornalístico e o impacto de sua ausência temporária. O público, sem dúvida, continuará a acompanhar as notícias, agora sob a competente condução de Alan Severiano, até o retorno do apresentador titular.

Rodriguinho do BBB24 desistência do programa em meio a polêmicas

O participante Rodriguinho do Big Brother Brasil 24 (BBB24) causou surpresa entre os colegas ao revelar sua intenção de deixar o programa. A atitude do cantor, que alegou ter atingido seu limite, gerou debates e especulações dentro da casa mais vigiada do país.

Rodriguinho, conhecido por sua participação polêmica no BBB24, compartilhou sua decisão durante uma conversa com outros participantes. Afirmou estar no limite e ponderou sobre a possibilidade de abandonar o reality show caso não consiga suportar a pressão.

A reação dos colegas foi de espanto, especialmente de Leidy Elin e Beatriz Reis, que questionaram a decisão prematura de Rodriguinho, considerando que ele estava no programa há apenas uma semana. A atitude do cantor gerou um debate sobre a validade de uma decisão tão radical em um estágio inicial do jogo.

Após a revelação, algumas participantes começaram a especular sobre a real possibilidade de Rodriguinho desistir do programa. Fernanda expressou sua crença de que o cantor poderia, de fato, deixar o jogo, e Pitel concordou com essa possibilidade.

O episódio envolvendo Rodriguinho no BBB24 adiciona mais um capítulo de imprevisibilidade e drama ao programa. A decisão do cantor de cogitar deixar o reality show despertou a curiosidade e a discussão entre os participantes, criando uma atmosfera de incerteza sobre seu futuro na competição.

Enquanto o público aguarda o desenrolar dos acontecimentos, o BBB24 continua a surpreender com reviravoltas e decisões inesperadas, mantendo o interesse do público e consolidando-se como um dos programas mais comentados e assistidos da televisão brasileira.

O Big Brother Brasil 2024 (BBB24) continua a surpreender os telespectadores e a enquete UOL BBB14 JÁ APONTA quem vai ser eliminado. PITEL, NIZAM, RAQUELE?

Matteus, após conquistar sua quarta liderança, delineou os participantes na mira, desencadeando uma semana intensa.

Na nova dinâmica, Matteus, munido de pulseiras, designou Giovanna Pitel, Juninho, Nizam e Raquele como os potenciais alvos para o próximo Paredão. Uma escolha estratégica que promete agitar a casa e manter os fãs ansiosos.

A semana avança com a segunda Prova do Anjo em dupla, onde os vencedores têm o poder de imunizar um colega. A formação do Paredão ocorre ainda na sexta-feira, com o líder indicando entre os quatro marcados por Matteus. A votação da casa completará a tripla disputa no domingo, 21, quando será revelado o próximo eliminado do BBB 24.

Nesta sexta-feira (19), Lucas Henrique e Luigi celebraram a vitória ao vencerem a Prova do Anjo McDonald’s no BBB 24, conquistando o título de Anjos da semana. Em sua estreia na tomada de decisões, optaram por presentear Leidy Elin e MC Bin Laden com o almoço do Anjo, enquanto direcionaram Marcus Vinicius e Michel para o Castigo do Monstro.

A Prova do Anjo, realizada em dupla, proporcionou imunidade automática aos dois brothers, que agora têm a responsabilidade de consensualmente imunizar um colega de confinamento. O cenário promete movimentar ainda mais a dinâmica da casa.

A formação do Paredão então, começou com o líder Matteus indicando quem está na berlinda e viraram seus alvos. Logo dos, a PROVA do Anjo foi o próximo passo na formação do Paredão da semana. Assim então ficou formada a berlinda.

Imunizados: Matteus, Líder, MC Bin, Lucas Henrique e Luigi

LÍDER INDICOU: GIOVANA PITEL

CASA INDICOU MAIS VOTADO: NIZAM

TERCEIRO EMPAREDADO: LIDER TEVE QUE DESEMPATAR ENTRE VINI RAQUELE E DAVI. MATTEUS COLOCOU RAQUELLE

VOTOS PARA ficar

Resultado parcial

