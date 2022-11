Pré-natal

Prefeitura orienta sobre importância das vacinas durante a gestação

19/11/2022 | 11:00 | 101

Profissionais de saúde alertam que além dos exames que são realizados durante o pré-natal, a gestante precisa estar com sua caderneta de vacinação em dia. Com a imunização, os anticorpos da mulher são transferidos para a criança. Em João Pessoa, a Prefeitura oferece as vacinas necessárias para proteger as mulheres durante esse período tão especial.

Ao todo, quatro vacinas estão disponíveis gratuitamente para as gestantes em qualquer sala de vacinação, localizadas nas Policlínicas Municipais, Unidades de Saúde e, no Centro de Imunização: Hepatite B, que protege contra esse tipo de hepatite; dT, protege da difteria e tétano; dTpa, promove proteção contra difteria, tétano e coqueluche; e Influenza, que se trata de uma vacina trivalente que protege contra H1N1, H3N3 e influenza B.

Nesse período é importante a vacinação também da Covid-19. É recomendada a aplicação dessa vacina em qualquer idade gestacional para todas as gestantes e mulheres no puerpério (até 42 dias após o parto).

A dTpa deve ser tomada a partir da 20ª semana de gestação e a cada nova gravidez da mulher. A vacina Influenza é ofertada todo ano, durante a campanha de vacinação, onde as gestantes têm prioridade. Nesse ano, a Campanha ainda está ativa e o imunizante pode ser administrado em qualquer sala de vacina da rede municipal.

“A imunização protege a mãe e a criança, tanto antes do nascimento do bebê quanto nos seus primeiros anos de vida”, explicou Fernando Virgolino, chefe da seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. Muitas doenças perigosas para mães e bebês são evitadas com a imunização. Algumas delas podem ser inofensivas em outras fases da vida, porém, graves na gestação. Toda vacina indicada a gestantes é segura”, completou.

É importante ressaltar que as vacinas indicadas durante a gestação têm eficácia comprovada para mãe e o bebê, sem causar qualquer risco para a saúde dos dois. Ao tomar a vacina, a gestante previne-se contra problemas graves de saúde e cria anticorpos que são transferidos para o bebê através da placenta e, após o nascimento, pelo leite materno.