Bloco Muriçocas do Miramar desfila nesta quarta-feira homenageando a atriz paraibana Zezita Matos

O maior ‘zum, zum, zum’ do Brasil será ouvido nesta quarta-feira de fogo (26) na Avenida Epitácio Pessoa, Capital paraibana. “São as Muriçocas. Abram alas que elas vão voar. Espalhando alegria, de Tambaú ao Rio Sanhauá”. Este ano, o bloco de pré-Carnaval faz uma homenagem a atriz paraibana Zezita Matos. E a expectativa, obviamente, é a mesma de todos os anos, atrair uma multidão na Via Folia. A programação faz parte do ‘Folia em Sol Maior’, promovido pela Prefeitura de João Pessoa, por meio de sua Fundação Cultural (Funjope).

Quem garante arrastar um público gigantesco, como sempre, é o Mestre Fuba, presidente do Bloco Muriçocas do Miramar. “A expectativa é muito boa. Tem todo esse movimento para promover a cultura popular. Vamos trazer nove grupos de maracatu e o Boi da Macuca, de Pernambuco, que é um dos mais conhecidos do Brasil. Vamos ter ala-ursa, orquestras e muitas outras atrações. Temos um compromisso com a tradição e a inovação. O Muriçocas do Miramar é mais do que um bloco, é um movimento cultural que celebra a diversidade e a riqueza do nosso Carnaval”, destacou.

Com mais de dez atrações musicais e seis trios elétricos, o Muriçocas do Miramar, que completa 29 anos de existência agora em 2025, tem entre as atrações confirmadas: Nattan, Fuba, Juzé e Capilé. O cantor Raiff vai comandar um dos trios elétricos. O bloco também anunciou o show do Trio Maravilha, formado por Sandra Belê, Thaíse Porto, Ana Regina Limeira e Valdonato.

O grupo será acompanhado por Toni Silva e sua banda, que darão suporte instrumental. Mestre Fuba comentou sobre a inclusão do trio. “O Trio Maravilha vem para reforçar o elenco de atrações do nosso bloco. Valorizar a diversidade musical e dar visibilidade às vozes femininas contribui para um carnaval mais representativo”.

Ele ressaltou a importância de contar com o apoio do poder público para realizar o evento. “Ter o apoio da Prefeitura de João Pessoa e do Governo do Estado é muito importante, porque nós não temos uma visão mercantilista. O bloco é do povo mesmo. E o Muriçocas do Miramar é sempre essa celebração, ainda mais este ano com a homenagem a Zezita Matos”, concluiu.

Foliã arrasta a família – Há mais de 15 anos morando na Paraíba, Aline Regina Balbino não perde um desfile do Muriçocas do Miramar. Aliás, contar sua história com o bloco é praticamente fazer uma biografia da folia.

“Eu vou ao bloco desde 2012. Inclusive, neste ano eu estava grávida da minha primeira filha, a Lívia. Já fui com as amigas por anos. Agora vou com o esposo e as minhas duas meninas”, contou.

E é justamente por ir acompanhada da família que ela considera o ano de 2025 o melhor para curtir essa folia. “Esse ano vai ser melhor. As minhas meninas já estão maiores e curtem comigo. Eu gosto muito. Estou muito animada”, falou.

Claro que esse não é o único motivo para toda essa agitação de Aline. Ver o cantor Nattan brilhando na avenida também está gerando uma grande expectativa. "Eu quero muito ver Nattan na avenida. E, também, os trios, aquela multidão reunida. É animado demais, eu adoro", concluiu sorrindo.