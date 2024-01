Centro Cultural de Mangabeira abre mais de mil vagas para cursos em diversas áreas a partir desta terça-feira

A Prefeitura de João Pessoa, através da sua Fundação Cultural (Funjope), abre processo seletivo para inscrições em cursos ofertados no semestre 2024.1 no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena (CCMTL), no bairro de Mangabeira. São 1.049 vagas em cursos em diversas áreas, como música, dança, desenho/pintura e informática, distribuídas em 50 turmas. Os cursos são gratuitos e a inscrição pode ser feita desta terça-feira (23) até o dia 02 de fevereiro, de forma online.

“Nós estamos retornando as nossas atividades de formação e o Centro Cultural de Mangabeira é um ambiente de muita importância pela sua localização e capacidade de acolher os moradores do bairro. A gente faz um grande conjunto de atividades culturais e o grande eixo está focado nessa formação continuada. Em média, a gente tem capacitado em torno de mil pessoas a cada seis meses. Isso é muito significativo porque mostra o valor dos nossos cursos e, sobretudo, a adesão e a confiança que o morador de Mangabeira tem em nossos professores, em todas as áreas”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Segundo ele, a Funjope vem avançando em variadas áreas culturais nas atividades no Centro de Mangabeira. “Ano passado incluímos a dança, esse ano estamos incluindo a dança urbana como o Break, a dança de rua. É muito importante para a gente e eu agradeço a toda equipe do Centro Cultural pela dedicação ao trabalho”, completou.

O diretor do Centro Cultural, Júnior Mangabeira, também falou do retorno as atividades. “Chegamos a mais um semestre de cursos e sempre buscando trazer novidades e melhorias para a população. A novidade deste semestre fica por conta da modalidade do break e hip hop. A outra novidade é o formato de inscrição que passa a ser no formado digital, por meio de link”, declarou.

Na sua avaliação, a inscrição em formato digital vai facilitar o processo. “Vamos facilitar o acesso, sem precisar madrugar na frente do Centro Cultural, eliminando as filas. Nos últimos semestres a busca pelos cursos cresceu bastante e isso fez com nós buscássemos meios para facilitar o processo. Iremos dar suporte de segunda à sexta, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, presencial e pelo WhatsApp (83) 99647-2554”, garantiu.

De acordo com a programação do Centro Cultural, o início das aulas está previsto para o dia 19 de fevereiro. São diversos cursos, com duração de quatro meses, nos três turnos – manhã, tarde e noite. Cada pessoa pode fazer até duas inscrições, em duas modalidades, sendo uma para curso em sala de aula e uma para atividades no salão. Caso ocorra mais de duas inscrições por pessoa, será considerada apenas a última em cada curso.

Atendimento preferencial – Destinado às pessoas sem acesso à internet, que não dominem o uso das tecnologias, sejam menores de idade ou preferenciais. Serão distribuídas 25 senhas para o turno da manhã – entre 8h30 e 11h30 e 25 senhas para o turno da tarde – entre 13h30 e 16h30. Para o atendimento presencial deverá ter em mãos todos os documentos (originais) solicitados. Levar RG, CPF e comprovante de residência.

O ato da inscrição, seja online ou presencial, não garante a vaga nos cursos. Ocorrerá um processo de avaliação da documentação e classificação através dos critérios de seleção e da ordem de inscrição. O processo de avaliação de inscrições e classificação está programado para os dias 5 a 15 de fevereiro de 2024. No dia seguinte, 16 de fevereiro, serão publicadas a lista de classificados e a lista de espera.

São reservadas 50% de vagas, em cada turma, para grupos de atendimento preferencial. São considerados grupos de atendimento preferencial: alunos da escola pública municipal, estadual ou federal (Ensino Fundamental ao Ensino Médio) – sigla EP; família que recebe o benefício do Bolsa Família – sigla BF; Pessoas com Deficiência – sigla PCD; residente em Casa de Acolhimento- sigla CA e Idosos – sigla ID.

Os cursos – O início das aulas está previsto para a semana que compreende os dias 19 a 23 de fevereiro de 2024, conforme o dia/horário da aula escolhida pelo estudante. O encerramento dos cursos será no dia 07 de junho.

As vagas são oferecidas para cursos de Artes Visuais I e II, Cavaquinho I e II, Mágica I e II, Percussão I e II, Teclado, Teoria Musical I e II, Violão I e II, Ballet I e II, Informática e Teatro. As atividades no Salão serão capoeira, forró, pagode, zumba, hip-hop e Break Dance.

Serviço – O Centro Cultural Tenente Lucena é localizado na Avenida Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira. Aqueles que tiverem dúvidas ou acesso a informações mais detalhadas sobre inscrições (com link de formulários por curso), documentação, cursos, dias, horários, ficha de inscrição, entre outras, acesse o link do drive.