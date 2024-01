Inscrições para concursos da Guarda e Semob-JP encerram nesta segunda-feira

21/01/2024 |

12:00 |

41

Os interessados em disputar uma das vagas dos concursos para a Guarda Civil e para agentes de mobilidade urbana da Prefeitura de João Pessoa devem ficar atentos para não perder o prazo de inscrições, que se encerra nesta segunda-feira (22). Com 300 vagas, sendo 200 para a Guarda e 100 para a Semob-JP, os concursos estão sendo realizados pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistência Nacional (Idecan), em parceria com a Prefeitura da Capital.

As inscrições podem ser feitas no site da Idecan, instituição responsável pela realização do concurso, no endereço: https://www.idecan.org.br. Após realizar a inscrição, o pagamento da taxa, no valor de R$ 100, pode ocorrer até a terça-feira (23), último dia em que estará disponível o link para gerar o boleto.

As datas referentes aos dois concursos, tanto de inscrição, bem como de realização das provas, foram adiadas no início deste ano. A aplicação da prova do concurso da Guarda Civil, que aconteceria no dia 25 de fevereiro será realizada agora na tarde do dia 03 de março. Já a prova do concurso para agente de mobilidade urbana acontecerá na tarde do dia 24 de março (antes seria no dia 10 de março).

Outra alteração importante foi a inclusão de vagas para pessoas com deficiência. No concurso da Guarda Civil Metropolitana, das 200 vagas, 10 serão destinadas a pessoas com deficiência. Também terá o cadastro de reserva com mais 200 vagas. Já no concurso para a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, das 100 vagas, 05 serão para pessoas com deficiência, além do cadastro de reserva com mais 100 vagas.

Todas as demais alterações, como no conteúdo das provas e nos testes físicos, podem ser verificadas nos editais publicados no Diário Oficial nº 0438/2024 (www.joaopessoa.pb.gov.br/doe-jp/). Nos destaques da página inicial do portal da Prefeitura também foi disponibilizado o link para a inscrição nos concursos.