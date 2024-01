Funjope se reúne com Fóruns de Artes visuais e Fotografia para discutir edital do Samap

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) se reuniu, nesta quinta-feira (18), com representantes dos Fóruns de Artes Visuais e Fotografia para discutir sugestões, propostas e reivindicações para o edital do Salão Municipal de Artes Plásticas (Samap) 2024. A minuta do edital foi apresentada durante a reunião para que os artistas analisassem o documento e contribuíssem com sugestões e propostas.

“Essa reunião é parte do nosso trabalho cotidiano da Funjope. A gente tem essa atitude de sempre que vai lançar um edital chamar as pessoas envolvidas, os grupos, os coletivos, os artistas mais diretamente envolvidos no processo, sobretudo a partir dos fóruns nos quais eles se organizam pra gente planejar juntos o melhor desempenho do edital”, explica o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

“No caso das artes visuais, é muito importante pra gente porque mostra um caminho correto do dialogo e a partir da contribuição de cada artista, a agente pode melhorar o nosso processo de envolvimento, mas, sobretudo, de investimentos nas artes e nas culturas de João Pessoa. Agradeço a todos que estiveram presentes e quero dizer que nós próximos meses a gente vai desenvolver, de maneira plena, esse edital da Samap” , reforça o diretor.

Para o fotografo Ricardo Peixoto, membro do Conselho Municipal de Cultura, representado o Fórum de Artes Visuais, a reunião foi proveitosa. “Trouxemos propostas, reflexões e reivindicações para a construção de políticas públicas direcionadas as artes visuais como um todo. Foi uma reunião superproveitosa. Acreditamos que avanços e mudanças vão acontecer”, afirmou.

Agda Aquino, que participou da reunião representando a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) como professora de fotografia da instituição, também falou sobre a reunião. “Nossa expectativa para o Samap é grande, tendo em vista que é um evento tradicional e de grande porte para as artes visuais na cidade. É, sem dúvida, muito importante que a entidade convide a comunidade para debater sobre esses editais e outras ações”, avalia.

Vários pontos foram apresentados, mostrando os caminhos e as políticas públicas para a área das artes visuais, a exemplo da equidade de gênero, aumento de investimentos, acessibilidade para pessoas com deficiência (PCD), fortalecimento de uma visão mais ampla de divulgação e formação de público, necessidade de enfatizar o âmbito educacional do evento e a ampliação dos espaços utilizados, dentre outras.

Participaram também da reunião Elionai Gomes, do Ateliê Multicultural; Maura Fernandes, membro do Conselho Municipal de Cultura e que representou o Fórum de Fotografia; os artistas Pedro Osmar e Chico Viola; além de Alexandre Gadelha, Ismael Freitas, Arthur Souza, Karla Noronha, Helder Oliveira e Luiz Barroso.

Edital – O Samap contemplará propostas artísticas visuais, individuais ou coletivas nas diversas linguagens artísticas – pintura, desenho, escultura, fotografia, gravura, objeto, arte e tecnologia, performance, happening, vídeo, instalação, arte urbana, etc., que serão expostas na Galeria Casarão 34 e, eventualmente, em outros espaços expositivos da Prefeitura de João Pessoa.