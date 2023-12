Prefeitura promove ‘Dia D’ de mobilização para multivacinação neste sábado 

Neste sábado (16), a Prefeitura de João Pessoa estará com diversos serviços de saúde abertos para garantir a vacinação da população e complementar o cuidado preventivo contra diversas doenças. O chamamento é também para os idosos acima de 60 anos e pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos e que tenham recebido a última dose do imunizante há mais de 6 meses, que já podem receber a nova dose de reforço com a bivalente.

“A proteção deve ser coletiva. Para toda a família. Estaremos atualizando a caderneta de vacinação das crianças, adolescentes, adultos e idosos. Quem nunca se vacinou contra Covid-19 ou Influenza, esta é uma ótima oportunidade para iniciar o esquema vacinal e aproveitar as festividades do final do ano bem protegido”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Na Capital, a mobilização acontecerá em todas as Unidades de Saúde da Família e no Centro Municipal de Imunização, no período das 8h ás 12h. Já os pontos móveis localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, Shopping Tambiá e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, atenderá ao público do período da abertura de cada estabelecimento até as 16h. Neste sábado (16), as seguintes Unidades de Saúde da Família não vão funcionar: USFs Jardim Planalto, Padre Hildon Bandeira, Alto do Ceu II e USF São José.

No Parque Solon de Lucena haverá também ações com vacinação e testagens para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), no período das 8h às 12h. A ação é alusiva ao ‘Dezembro Vermelho’, em combate à Aids e outras infecções.

As vacinas que estarão disponíveis, são todas que fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação, como a BCG, Rotavírus Humano, Meningo C, Pentavalente (DTP/Hib/HB), Pneumocócica, Poliomielite Inativada, Poliomielite Oral, Hepatite A, Tríplice Viral, Tríplice Bacteriana, Febre Amarela, HPV, Meningo ACWY, Influenza e Covid-19. As cadernetas devem ser atualizadas de acordo com o calendário básico preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Contra Covid-19 – As crianças a partir de seis meses de idade, que iniciaram o esquema vacinal devem tomar a segunda dose com 30 dias e a terceira dose com 60 dias, com imunizantes Pfizer-BioNTech baby.

Já a vacina bivalente contra a Covid-19 é destinada aos maiores de 18 anos, desde que tenham completado o esquema vacinal primário (duas doses ou dose única). É necessário um período de 4 meses desde a última aplicação para poder receber o imunizante. Uma nova dose de reforço foi recomendada a pessoas acima de 60 anos e imunocomprometidas acima de 12 anos.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra Influenza e demais vacinas do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Cenário epidemiológico – Em 2023 na Paraíba, foram confirmados 5.840 casos, dos quais 5.499 (94,16%) foram leves ou moderados e 341 foram graves. Até o momento, o estado registrou 47 óbitos pelo agravo. Em João Pessoa, de acordo com dados epidemiológicos da Secretaria de Saúde, de janeiro a dezembro desse ano foram notificados 2.242 casos de graves de Síndromes Gripais (SG) e Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) em decorrência por infecção do SARS CoV-2 em residentes em João Pessoa. Desse total de notificação, foram 28 óbitos. A taxa geral de positividade da Covid-19 no Estado, da primeira semana de janeiro até o início de dezembro, é de 4,92%.

Locais para vacinação em João Pessoa neste sábado – ‘Dia D’ (16):

– Unidades de Saúde da Família (USF)

Todas as Unidades de Saúde da Família

NÃO VÃO ABRIR: USFs Jardim Planalto, Padre Hildon Bandeira, Alto do Ceu II e USF São José

Horário: 8h às 12h.

– Centro Municipal de Imunização (CMI)

Horário: 8h às 12h.

– Home Center Ferreira Costa (BR-230)

Horário: 8h às 16h

– Shopping Sul (Rua Bancário Sérgio Guerra, 900 – Bancários)

Horário: 10h às 16h

– Shopping Tambiá (Rua Deputado Odon Bezerra, 184)

Horário: 9h às 16h

– Parque Solon de Lucena (Dezembro Vermelho)

Horário: 8h às 12h