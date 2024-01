Qual filme vai passar na SESSÃO DA TARDE HOJE SEGUNDA (15/01) e amanhã? Que horas começa e Sinopse

Por MRNews



Máquinas Mortais e Pureza

Na segunda-feira, 15 de janeiro de 2024, a programação da Globo reserva uma tarde e noite cinematográficas envolventes com a “Sessão da Tarde” apresentando “Máquinas Mortais” e a “Tela Quente” exibindo “Pureza”. Vamos explorar esses filmes e mergulhar nas histórias que prometem prender a atenção do público.

Sessão da Tarde – Máquinas Mortais

*Mortal Engines* é uma produção americana dirigida por Christian Rivers, lançada em 2018. Com um elenco estrelar, incluindo Hera Hilmar, Hugo Weaving e Jihae, o filme se enquadra no gênero de aventura. A trama se desenrola em um mundo pós-apocalíptico, onde a Terra foi devastada, e as cidades sobreviventes se movem em enormes rodas conhecidas como Cidades Tração. A luta pela obtenção de recursos naturais se intensifica, criando um cenário de ação e aventura.

A proposta inovadora de cidades móveis e a luta pela sobrevivência prometem uma experiência visualmente impactante, combinada com uma narrativa que aborda temas relevantes, como a busca por recursos em um mundo destruído.

Tela Quente – Pureza

*Pureza*, uma produção brasileira dirigida por Renato Barbieri e lançada em 2020, mergulha os espectadores em um drama emocionante. Estrelado por Dira Paes, Flavio Bauraqui, Mariana Nunes e Matheus Abreu, o filme também conta com a atuação de Sérgio Sartório.

A história segue Pureza, uma mãe em busca do filho desaparecido na Amazônia. Ao conseguir emprego em uma fazenda, ela se depara com uma realidade cruel ao se tornar escrava. O filme não apenas aborda questões sociais pertinentes, mas também destaca a força e a determinação de uma mãe em face da adversidade.

A temática envolvente e a performance cativante do elenco prometem emocionar o público, proporcionando uma reflexão profunda sobre questões sociais e familiares.

Ambos os filmes, apresentados em momentos estratégicos da programação, oferecem aos telespectadores uma variedade de emoções, desde a ação frenética de “Máquinas Mortais” até o drama intenso e emocionante de “Pureza”. Esteja preparado para uma jornada cinematográfica que cativará sua mente e tocará seu coração na noite de segunda-feira.