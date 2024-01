Concurso da prefeitura de Cajazeiras 2023: edital, inscrição e vagas

A prefeitura de Cajazeiras está com um concurso público aberto para preenchimento de vagas no quadro efetivo de pessoal. São ofertadas mais de 20 vagas em oito cargos diversos no concurso da prefeitura de Cajazeiras. Os salários variam entre R$ 2.200 e R$ 3.315,05.

Concurso da prefeitura de Cajazeiras

O edital foi publicado no dia 1º de novembro. A banca organizadora do concurso é a Educa PB.

Vagas disponíveis

São ofertadas 21 vagas, sendo 20 para ampla concorrência e uma para pessoa com deficiência, em oito cargos disponíveis.

Assistente social (2 vagas)

Fisioterapeuta (1 vaga)

Fonoaudiólogo (1 vaga)

Psicólogo (1 vaga)

Psicopedagogo (1 vaga)

Professor classe A – anos iniciais do ensino fundamental (11 vagas para ampla concorrência e a vaga para PcD)

Professor de atendimento educacional especializado (2 vagas)

Terapeuta ocupacional (1 vaga)

Inscrição no concurso da prefeitura de Cajazeiras

As inscrições começam no dia 10 de novembro e seguem até o dia 10 de dezembro, no site da organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 98.

Provas e seleção

As provas objetivas serão aplicadas no dia 14 de janeiro, no turno da manhã.

Os portões devem abrir às 7h15 e as provas devem ser iniciadas às 8h30, se estendendo até às 11h30.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o seu início, munido de caneta esferográfica de cor de tinta azul ou preta, com o comprovante de inscrição e com documento de identidade original.