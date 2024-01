Vereadores de Mari autorizam prefeito a fazer empréstimo de R$ 87 milhões

Os vereadores de Mari, na Zona da Mata paraibana, aprovaram uma autorização para que a prefeitura faça um empréstimo de R$ 87 milhões, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A liberação foi aprovada numa sessão extraordinária bastante tumultuada, nesta sexta-feira (12).

A verba foi solicitada pelo prefeito Antônio Gomes (PL), que está encerrado o segundo mandato, o terceiro como prefeito da cidade.

Os recursos, segundo o projeto, deverão ser aplicados em obras como construção de praça de eventos, construção de escola, cemitério, aquisição de ônibus e demais serviços prestados pelo executivo.

O valor de R$ 87 milhões representa 12 vezes o resultado orçamentário do município em 2023, segundo dados do Sagres do Tribunal de Contas, e quase dez vezes a receita de novembro da cidade.

Votação tumultuada

A votação aconteceu em meio a protestos de parlamentares e da população da cidade desde o início de dezembro. Duas sessões foram planejadas e acabaram não acontecendo por conta das manifestações. A última delas seria realizada no dia 23 de dezembro, à noite.

Para conter os manifestantes ontem, o presidente da Casa, vereador Willame de Lima Mendonça, determinou que o acesso fosse restrito à lotação máxima das cadeiras existentes nas galerias. Segundo a assessoria da Câmara Municipal, a votação ocorreu sem incidentes.

O placar final foi pela aprovação pelo placar de 6×3, com ausências justificadas das vereadoras Valeska Magalhães Maimone Ferreira e Djacyara Martiniano de Moura.

A favor: Alisson Cunha, Elias Cabral, Ozanete Dionízio, Magdiel Olinto, Arlinda Meireles e Willame de Lima Mendonça.

Contra: Paulo Castor, Adriano Monteiro e Vânia Souza.