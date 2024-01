Frequentadores da orla recebem orientações da Emlur sobre descarte adequado de resíduos

Os frequentadores da orla de João Pessoa receberam, neste sábado (13), orientações dos agentes ambientais e de fiscalização da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) sobre o descarte adequado de resíduos. A ação faz parte do trabalho educativo do programa Amigos da Praia, coordenado pela Emlur, com apoio de diversas secretarias municipais.

Nesta manhã (13), o ponto de concentração foi o Busto de Tamandaré. O grupo de percussão da Emlur, Baticumlata abriu os trabalhos cantando sobre o trabalho de limpeza e as ações de sustentabilidade, chamando a atenção de quem estava chegando às praias de Tambaú e Cabo Branco. No domingo (14), as equipes estarão no mesmo local.

O superintendente-executivo da Emlur, Igo Morais, frisa que o caráter educativo do programa é de extrema importância para multiplicar a mensagem de proteção ao meio ambiente. “Nossos agentes estão entregando sacolinhas biodegradáveis para que os banhistas ou praticantes de esportes possam descartar os resíduos produzidos enquanto estiverem na faixa de areia e também presenteamos as pessoas com copinhos de papel para reduzir o consumo de plástico”, comenta.

A coordenadora de Educação Ambiental, Kenia Chaves, explica que, além da entrega dos materiais, os agentes ambientais fazem uma abordagem educativa às pessoas, na calçadinha, na faixa de areia e nos bares e quiosques. Neste caso, a orientação é também sobre a separação dos resíduos antes do descarte.

O casal de microempresários, Maria das Dores e Itamar da Mata, da cidade de Natal, vieram a João Pessoa passar o final de semana com a família e amigos e parabenizou a equipe pelo trabalho educativo e pela limpeza das praias. “O litoral de João Pessoa é maravilhoso e essa ação ambiental é nota mil”, destacou Maria das Dores. Já o esposo dela, contou que, se por acaso achar algum resíduo na faixa de areia vai recolher para descartar adequadamente.

“Em Natal, nossas praias não são assim. Temos apenas algumas ações pontuais”, afirma Maria das Dores. Mas ela garantiu que, ao ir ao litoral de sua cidade vai adotar a prática de guardar tudo o que é consumido em uma sacola para descartar nos contentores.

O advogado Miguel Vieira, tirou o sábado para correr com os amigos na calçadinha de Cabo Branco. Segundo ele, sempre compra uma garrafinha de água mineral ou de coco para se hidratar e descarta os materiais nos coletores do próprio quiosque. “Caso eu esteja me movimentando, eu jogo nas papeleiras e contentores instalados na orla”, afirma.

Quiosques – Letícia de Lima trabalha em um quiosque na praia de Cabo Branco e ainda não faz a separação de resíduos entre secos (recicláveis) e úmidos (orgânicos e rejeitos), mas recebeu a orientação da equipe da Emlur. “A partir de agora vamos tentar colocar em prática essas medidas”, contou ela.

Parceiros – A realização do programa Amigos da Praia conta com o apoio das secretarias de Meio Ambiente (Semam), que faz o trabalho educativo e distribui mudas de árvores nativas; Turismo (Setur), que tem o trabalho de orientação junto à rede hoteleira; Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com a questão do ordenamento dos bares, quiosques e ambulantes; Saúde (SMS), com ações de vigilância sanitária nos quiosques; e de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-JP), resguardando os direitos dos consumidores.

Ações fixas – Igo Morais destaca o trabalho permanente da Emlur na limpeza das praias da Capital. “Diariamente, em torno de 90 agentes de limpeza trabalham nos serviços de catação na faixa de areia e varrição da calçadinha, 24 horas por dia. Além disso, a coleta de resíduos é feita cinco vezes ao dia”. O recolhimento dos resíduos do litoral pessoense supera a quantidade de 1 mil toneladas por mês.

Calendário de ações do programa Amigos da Praia

13 e 14.01 – Busto de Tamandaré

20.01 – Busto de Tamandaré

21.01 – Praia de Cabo Branco (final da Beira Rio)

27.01 – Praia do Bessa (em frente ao Bessa Grill)

28.01 – Praia de Manaíra (em frente ao Mag Shopping)

03 e 04.02 – Praia dos Seixas (próximo ao Lovina)

10.02 – Busto de Tamandaré