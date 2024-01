Qual filme vai passar no Domingo Maior ? HOJE DOMINGO (14/01), Que horas começa

COnfira a programação da Globo neste Domingo, 14/01 e que horas começam os filmes de hoje.

04:40 Corujão II – Talvez Uma História De Amor

06:00 Santa Missa

06:50 Globo Comunidade

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:45 Magnum P.I

14:15 Temperatura Máxima – Homem De Aço

16:05 Campeões De Bilheteria – As Trapaceiras

17:30 Domingão Com Huck

20:30 Fantástico

23:10 Big Brother Brasil 24

00:30 Domingo Maior – Atentado ao Hotel Taj Mahal

02:15 Cinemaço – Máquina Mortífera 4

Segunda-feira, 15/01/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Mulheres de Areia

15:25 Sessão da Tarde – Máquinas Mortais

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – Paraíso Tropical

18:25 Elas Por Elas

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Fuzuê

20:30 Jornal Nacional

21:20 Terra e Paixão

22:25 Big Brother Brasil 24

23:35 Tela Quente – Pureza

00:50 Jornal da Globo

01:40 Fuzuê

02:25 Comédia Na Madruga I

03:10 Comédia Na Madruga II

Domingo Maior

Atentado ao Hotel Taj Mahal

Título Original: Hotel Mumbai

País de Origem: Australiana

Ano de Produção: 2018

Diretor: Anthony Maras

Elenco: Amandeep Singh;Armie Hammer;Dev Patel;Jason Isaacs;Nazanin Boniadi;Suhail Nayyar

Classe: Ficção-Científica, Ação

A verdadeira história do ataque terrorista do Taj Hotel em Mumbai. Os funcionários do hotel arriscam suas vidas para manter todos seguros.