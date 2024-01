Feira Móvel do Produtor concentra as atividades no Largo da Gameleira, em Tambaú

13/01/2024 |

13:00 |

66

Com a grande movimentação turística na cidade durante o mês de janeiro, a Feira Móvel do Produtor está concentrando as atividades na edição da praia. Nas sextas, sábados e domingos, o projeto itinerante realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb) estaciona no Largo da Gameleira, das 15h às 22h. A Feira já transformou a vida de mais de 90 microempreendedores, artesãos e produtores rurais da capital e, só durante o projeto Natal dos Sentimentos, o faturamento ultrapassou os R$284 mil.

“O Natal dos Sentimentos abre a programação de fim de ano da Feira Móvel e, para dar continuidade a esse trabalho, a gente optou, em parceria com os microempreendedores e demais participantes, concentrar as edições na região da praia. A Feira começou como um projeto piloto da Sedurb em junho de 2021 e foi abraçada pela população de João Pessoa, sendo hoje referência nos segmentos de gastronomia, artesanato, produtos personalizados, agricultura, entre outros”, destaca o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro.

No mês de fevereiro a programação será retomada com as demais edições no Parque Parahyba, Vila Olímpica Parahyba, Ponto de Cem Réis e na Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

A meta do projeto para este ano é intensificar as ações em pontos diferentes e a pasta aceita sugestões por parte da população, que podem ser enviadas por meio do telefone (83) 3213-6352 ou pelas redes sociais da Prefeitura.

Serviço:

Feira Móvel do Produtor em Janeiro

Sextas, sábados e domingos – 15h às 22h

Local: Largo da Gameleira (orla de Manaíra)