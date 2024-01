Thaciano aproveita pré-temporada com o Bahia em Manchester e conhece Pep Guardiola

O meia paraibano Thaciano está aproveitando bem a pré-temporada internacional com o Bahia. Nessa semana, o jogador aproveitou uma atividade para conhecer o técnico Pep Guardiola e as estrelas do Manchester City.

O Tricolor, que pertence ao Grupo City, está em Manchester realizando a preparação para 2024. Nessa semana, um treino em especial chamou atenção: o elenco do Bahia trabalhou junto ao Manchester City.

Thaciano tieta Pep Guardiola e elenco do City

O campeão europeu e mundial, treinado pelo catalão Pep Guardiola, atuou junto ao time comandado pelo técnico Rogério Ceni.

Tempo para conhecer uma cultura diferente de futebol e ainda adquirir uma experiência para lá de especial.

Pré-temporada na Inglaterra

Depois de uma temporada em que brigou contra o rebaixamento, o Bahia está investindo pesado em contratações. O clube contratou o meia Everton Ribeiro, ex-Flamengo, que vai vestir a camisa 10.

Além do investimento no elenco, a pré-temporada tem sido de luxo. São treinamentos nos melhores campos do planeta e com direito a participação de craques, como o meia belga De Bruyne.

Firme e forte no Tricolor

Thaciano terminou a temporada 2023 em alta. O meia paraibano foi fundamental na fuga do rebaixamento do Tricolor de Aço. Ele disputou 35 jogos com o Bahia, marcou seis gols e ainda contribuiu com sete assistências.

Nesta temporada, o Bahia, de Thaciano, espera navegar em águas mais tranquilas e brigar na parte de cima da tabela no Brasileirão. Antes disso, tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba