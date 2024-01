Paraíba passa a ter 90 cidades com situação de emergência por estiagem decretada pelo governo federal

O municípios em estado de emergência poderão solicitar recursos através do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). A equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados e, após aprovação, uma nova portaria é publicada no DOU com o valor a ser liberado.

Como solicitar recursos em situações de emergência

Os municípios em situação de emergência devem fazer sua solicitação por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Além de socorro e assistência às vítimas, o MIDR também repassa recursos para o restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestruturas ou moradias.

Já com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado.

Confira AQUI o Relatório de Reconhecimentos Vigentes:

