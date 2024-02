Funjope divulga resultado da análise documental do edital para montagem do espetáculo nos bairros

21/02/2024 |

21:00 |

52

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) divulgou, nesta quarta-feira (21), o resultado da análise de documentos do edital de chamamento público para montagem da Paixão de Cristo 2024 nos bairros. Os inscritos podem consultar a lista no Portal da Transparência, no link.

O processo segue agora para a análise de mérito. O diretor executivo da Funjope explica que a Fundação prossegue no processo de seleção, por meio de edital, desses espetáculos nos polos como forma de estimular o teatro local, sobretudo, o teatro comunitário em torno do tema da Paixão de Cristo.

“É um espetáculo que é relembrado a cada ano, mas que tem a sua força, sua magia e que atrai as pessoas para essa história belíssima de Jesus. Nós reservamos um recurso na ordem de R$ 100 mil para estimularmos os grupos de teatro nos bairros. Teremos agora uma outra fase de análise mais qualificada dos projetos e, na sequência, divulgaremos o resultado final”, afirmou.

Para a Paixão de Cristo nos bairros foram selecionadas 12 propostas de espetáculos cênicos para apresentação durante a Semana Santa. O valor total do edital é de R$ 100 mil. O objetivo é incentivar a cultura nas comunidades, promover a melhoria e manutenção dos espetáculos, gerando trabalho e renda, impulsionando a economia local. Assim, a Funjope fortalece os polos nos bairros, comunidades, comunidades religiosas e igrejas da cidade.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3213-4406 ou e-mail [email protected].