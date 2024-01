Novo técnico do São Paulo, Thiago Carpini foi auxiliar do Botafogo-PB entre 2018 e 2019

Thiago Carpini é o novo técnico do São Paulo. O jovem treinador vai deixar o Juventude para assumir o Tricolor Paulista. O detalhe é que o paulista carrega uma passagem pelo Botafogo-PB no seu currículo.

Aos 39 anos, Thiago Carpini passou dois anos de sua carreira como auxiliar de Evaristo Piza no Botafogo-PB. Na época, ele deixou o clube para trabalhar no Guarani, onde iniciou a carreira como treinador.

Quem é Thiago Carpini?

Como jogador, Thiago Carpini foi zagueiro e defendeu vários clubes pelo Brasil, como Bahia, Guarani e Ponte Preta. Em 2017, pela Caldense, o então defensor se aposentou dos gramados. Contudo, ele seguiu a carreira no futebol.

Carpini trabalhou com o técnico Evaristo Piza em dois clubes: XV de Piracicaba e Botafogo-PB. Com o Belo, o paulista participou da campanha do título do Campeonato Paraibano 2019 e do vice da Copa do Nordeste do mesmo ano.

Ainda em 2019, Thiago Carpini deixou o Belo rumo ao Guarani. Depois do Bugre, treinou Oeste, Inter de Limeira, Santo André e Ferroviária.

Mas foi no ano passado, com o Água Santa, onde ganhou destaque em todo o país. Ele levou comandou a equipe que eliminou o São Paulo e terminou o Paulistão como vice-campeão, perdendo apenas para o Palmeiras.

Depois da campanha pelo Água Santa, Carpini comandou o Juventude na Série B do Brasileirão, levando a equipe ao vice-campeonato e, consequentemente, ao acesso à Série A de 2024.

Agora é no São Paulo

Com a saída de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira, é Thiago Carpini quem vai comandar o São Paulo em um ano importante. Afinal de contas, o atual campeão da Copa do Brasil vai disputar a Conmebol Libertadores.

