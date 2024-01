Contação de histórias e arte circense fazem a alegria da criançada no ‘Férias no Parque’

Quem optar pelo lazer em família neste sábado (13), no Parque Solon de Lucena, vai encontrar uma série de atividades lúdicas para envolver a criançada. Isso porque o segundo dia do projeto Férias no Parque em 2024 tem na programação contação de histórias, arte circense, além de pontos de gastronomia, espaço para piquenique, parques de diversão e brinquedos infláveis, tudo com uma vasta área para a prática de atividade física. A iniciativa é da Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), com o apoio da sua Fundação Cultural (Funjope) e da Guarda Civil Metropolitana (GCM).

Abrindo a programação deste sábado, a partir das 17h, terá início a apresentação circense, com palhaços e mágicos. Às 18h inicia o espetáculo “Alê Histórias e Aventuras”. Lembrando que o local também conta com parque de diversões, com brinquedos para todas as faixas etárias, a partir de R$ 8. Há amplo espaço para a prática de atividade física com as crianças, como bike e caminhada, além de área para piquenique e lanches.

“O primeiro dia do projeto este ano foi um verdadeiro sucesso. Parque lotado de famílias que encontram no espaço um ambiente seguro para curtir um momento com as crianças. As equipes da Sedurb e da Guarda Civil atuam de maneira mais intensa durante o evento, o local tem várias opções de transporte público. Tudo isso conta como atrativos que colocam o projeto na agenda de lazer do pessoense no mês em que o turismo é o forte da nossa cidade”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro.

Serviço:

Férias no Parque Solon de Lucena

Hora: 17h

Apresentação de palhaços e mágicos

Hora: 18h

Espetáculo “Alê: Histórias e Aventuras”

Parque de diversão – a partir de R$ 8 a corrida por brinquedo

Programação de janeiro:

Dia 13

Espetáculo: “Alê Histórias e Aventuras”

Dia 20

Show: Michael Jackson Cover

Dia 27

Espetáculo: “Troca-se Histórias por Brincadeiras”