Centros de Atenção Psicossocial do Município promovem ações alusivas ao ‘Janeiro Branco’

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da Prefeitura de João Pessoa realizarão ações alusivas ao Janeiro Branco durante este mês. A campanha busca sensibilizar a população sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. A programação nos serviços especializados do Município conta com oficinas, palestras, rodas de diálogo e atividades lúdicas para os usuários e familiares.

Nesta quinta-feira (11), a partir das 8h, o Caps Caminhar vai promover oficinas de arte e resgate da autoestima, além de uma palestra sobre o tema. No mesmo dia, a partir das 13h, o Caps Gutemberg Botelho ofertará aos usuários um momento especial com musicalização e oficinas de arte, pintura e confecção de bolsas.

No dia 16 será ministrada, no Caps Ad David Capistrano, uma palestra com o tema ‘Quem cuida da mente e das emoções, cuida da vida – identificando relações tóxicas’, a partir das 9h. Já no dia 22, às 13h, o serviço oferecerá outra palestra, dessa vez com o tema ‘Autocuidado e relaxamento – a importância da atividade física para a saúde mental’.

Saindo um pouco do ambiente de atendimento, o Capsi Cirandar vai promover um piquenique para as crianças, adolescentes e seus familiares no Parque Arruda Câmara (Bica) no dia 25, a partir das 14h30. Além da atividade ao ar livre, no dia 30, às 14h30, haverá o momento ‘Cuidando do cuidador’ para profissionais do serviço e familiares dos usuários.

D R T R J .15855 Ivomar Gomes Pereira. D R T R J .15855 Ivomar Gomes Pereira.

Outra atividade externa da programação do Janeiro Branco será a caminhada no Jardim Botânico de João Pessoa, a partir das 9h, reunindo usuários, familiares e funcionários da rede de saúde mental, com o tema ‘Não deixe o cuidado com a saúde mental passar em branco’.

O coordenador da área técnica de Saúde Mental, Jean Paulo Dantas, destaca que janeiro é o mês ideal para reforçar os cuidados com a saúde mental e emocional. “Com a chegada de um novo ano, as pessoas tendem a traçar novas metas, buscando o equilíbrio entre corpo e mente. Temos um novo ano começando e, com ele, novas oportunidades. Então o Janeiro Branco vem no sentido de reforçar a importância desse cuidado, já no início desse novo ciclo”, comentou.

Serviço – Cuidar da saúde mental e bem-estar da população é uma política da Prefeitura de João Pessoa durante todo o ano, por meio de diversos serviços assistenciais mantidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A porta de entrada para essa assistência são as Unidades de Saúde da Família (USFs) que reconhecem as necessidades da população os encaminhamentos para os demais serviços da rede municipal.

Nas Policlínicas Municipais, a população tem acesso a acompanhamento psicológico, psiquiátrico e neurológico. É também em uma das Policlínicas (Jaguaribe) onde funciona o Centro de Referência do Cuidado à Vida, para acolhimento e atendimento de pessoas com depressão.

Além disso, a Rede Municipal de Saúde dispõe de quatro Centros de Atenção Psicossocial (Caps), que são instituições destinadas a acolher pessoas com transtornos mentais persistentes ou que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. O atendimento pode ser de forma espontânea, procurando diretamente o serviço, ou encaminhado pelas Unidades de Saúde da Família.

A Rede de Atenção Psicossocial do Município é composta ainda por uma Unidade de Acolhimento Infantil (UAI), três residências terapêuticas e leitos em hospitais gerais (adulto e pediátrico). Em casos de crise, também há o atendimento de urgência e emergência no Pronto Atendimento em Saúde Mental (PASM), anexo ao Complexo Hospitalar de Mangabeira, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de João Pessoa (Samu-JP).

Janeiro Branco – Em abril 2023, foi sancionada a Lei 14.556, que oficializa a Campanha Janeiro Branco de conscientização sobre a saúde mental. A partir deste ano de 2024, a lei determina que em todos os meses de janeiro sejam realizadas campanhas nacionais de conscientização da população sobre a saúde mental, com foco especial na prevenção à dependência química e ao suicídio, com ações abordando a promoção de hábitos e ambientes saudáveis e a prevenção de doenças psiquiátricas.

Confira os endereços dos Caps:

– Caps Gutemberg Botelho: Avenida Minas Gerais, nº 409, Bairro dos Estados;

– Caps Caminhar: Rua Paulino Santos Coelho, s/n, Jardim Cidade Universitária;

– Caps AD David Capistrano: Rua Alberto de Brito, nº 143, Policlínica Municipal de Jaguaribe (temporariamente)

– Capsi Cirandar: Avenida Gouveia Nóbrega, s/n, Roger.