Entre embate com Ivonete e impasse da LOA, Marinaldo saiu mais forte

A sessão da última sexta-feira na Câmara de Vereadores de Campina Grande teve momentos de tensão e significou, para o presidente da Casa, Marinaldo Cardoso (Republicanos), um divisor de águas. Isso porque ele precisou ter pulso firme ao ter, publicamente, a autoridade questionada por sua antecessora na Presidência, a vereadora Ivonete Ludgério.

Durante o embate, Cardoso desafiou Ivonete. Disse que aceitaria fazer uma auditoria entre as duas gestões. Desafio, aliás, aceito por Ivonete no fim de semana.

O episódio, contudo, demonstrou que o sempre cordial Marinaldo tem adotado uma postura mais incisiva, necessária até para quem ocupa a Presidência de um parlamento.

E isso se refletiu, também, no imbróglio envolvendo a aprovação da LOA. Não durante a sessão, mas nos bastidores.

Vendo a queda de braços entre Executivo e oposição, que travava a aprovação do projeto, Marinaldo tomou as rédeas do processo. Promulgou a alteração necessária para implementação das emendas impositivas e convocou uma sessão extraordinária para colocar um ponto final na questão (pelo menos por hora).

A cidade, independente dos envolvidos no impasse e das razões, não poderia permanecer sem orçamento aprovado.

O encaminhamento dado nos dois casos tende a lhe render frutos. Com uma reeleição tranquila pela frente, Marinaldo é favorito para se manter no comando da Câmara e poderá ter que contar com o apoio de nomes das duas bancadas (oposição e base) para manutenção de seu projeto. Como lema tem um discurso a apresentar, agradável aos ouvidos dos membros da ‘Casa’: o do fortalecimento do parlamento, independente do Executivo de plantão.

Marinaldo saiu fortalecido.