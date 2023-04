Atenção especializada

Prefeitura de João Pessoa oferece assistência multidisciplinar para pessoas com fibromialgia

02/04/2023 | 08:00 | 48

A Prefeitura de João Pessoa oferece atendimento especializado para as pessoas com fibromialgia em diversos serviços da rede de saúde do município como o Centro de Tratamento da Dor (Cendor), Centro de Práticas Integrativas (CPICS) Equilíbrio do Ser e policlínicas municipais. A assistência a este público atende à legislação municipal, que reconhece os indivíduos com fibromialgia como pessoas com deficiência, garantindo assistência multidisciplinar.

Para ser acompanhado por um médico reumatologista, o atendimento começa pela Atenção Básica, que é a porta de entrada para os serviços Sistema Único de Saúde (SUS). O cidadão com suspeita de fibromialgia ou mesmo aquele que já possui laudo médico, deve procurar primeiramente sua unidade de saúde da família (USF) de referência, onde receberá o encaminhamento para a consulta com o especialista em uma das policlínicas municipais.

“A Secretaria de Saúde do nosso município possui uma rede preparada para oferecer os atendimentos especializados e acompanhamento realizado por equipe multiprofissional para as pessoas com fibromialgia, dessa forma, garantido os seus direitos”, destacou Alline Grisi, diretora de Atenção à Saúde de João Pessoa.

Terapia Chinesa – Outro serviço disponibilizado para este público é o Protocolo de Terapia Chinesa, ofertado no CPICS Equilíbrio do Ser, localizado no bairro dos Bancários. Este tratamento inclui uma ampla variedade de terapias como acupuntura, auriculoterapia, moxa e ventosaterapia.

Para ter acesso à terapia, o cidadão pode ser encaminhado por sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência ou procurar o serviço diretamente, portando os documentos pessoais (RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência). O Centro está localizado na Rua João Batista Maia, s/n, Bancários. Para entrar em contato, a população pode ligar para 3214-2921. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 17h.

Cendor – As pessoas com fibromialgia, em João Pessoa, também podem ser atendidas no Cendor, serviço que é referência em reabilitação e tratamento da dor nas pessoas acometidas por síndromes dolorosas crônicas. São oferecidos atendimentos com fisioterapeuta e médicos nas especialidades de medicina da dor, reumatologia, neurologia, psiquiatria e dermatologia.

Os pacientes com casos de dor crônica devem ser encaminhados ao Cendor por meio das unidades de saúde da família (USF). Ao chegar no serviço a triagem interna define o tipo de tratamento voltado a cada caso específico. O Cendor fica localizado na rua Agente Fiscal José Costa Duarte, s/n, em Mangabeira II (anexo ao Ortotrauma). O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Quem desejar entrar em contato para mais informações, deve ligar para os números 3239-1221 ou 3239- 3225.

Carteira de fibromialgia – A Prefeitura de João Pessoa também emite a carteira das pessoas com fibromialgia. Para solicitar carteira, o usuário deve se dirigir à sua USF portando cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, foto 3×4, comprovante de residência em João Pessoa e laudo atualizado de diagnóstico de fibromialgia por um reumatologista. As USFs funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 12h às 16h.

Legislação municipal – No último dia 24 de março entrou em vigor a Lei Ordinária nº 14.761, sancionada pelo prefeito Cícero Lucena, que reconhece os indivíduos portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência, assegurando os mesmos direitos e garantias.

Já a Lei Ordinária 13.991/2020 institui a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Pessoa com Fibromialgia no município de João Pessoa, com diretrizes como atendimento multidisciplinar, atendimento preferencial e outras políticas públicas voltadas para este grupo.

Fibromialgia – É uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. A dor é acompanhada de sintomas de fadiga (cansaço), sono não reparador e outros sintomas como alterações de memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais.