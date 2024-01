Cícero Lucena dá posse aos novos diretores escolares e destaca retomada do processo democrático na escolha dos gestores

O prefeito Cícero Lucena deu posse, nesta sexta-feira (5), aos 172 novos profissionais da Rede Municipal de Ensino para as funções de Diretor Pedagógico e de Diretor Administrativo, para um período de quatro anos. A solenidade aconteceu no Espaço Cultural, em Tambauzinho, onde o gestor destacou a retomada do processo do democrático, pela atual gestão municipal, na condução dos diretores, que terão a missão de fazer as escolas seguirem atingindo as melhores metas de aprendizado.

“Em gestão anterior, João Pessoa foi a primeira capital do Brasil a implantar a escolha democrática dos gestores das nossas escolas. Obviamente que verificando toda a questão de qualificação, de cursos que são ofertados a todos os candidatos. E agora, essa chance de voltar a ter esse procedimento na Rede Municipal é motivo de muita alegria. É a certeza, primeiro, de agradecer aos que colaboraram até agora, que eventualmente não vão continuar na direção, e aos que permaneceram e os novos que estão assumindo essa missão, de que nós temos um objetivo – fazer da escola pública do município de João Pessoa uma educação de qualidade, igual ou melhor do que as melhores escolas particulares”, afirmou o prefeito.

Conforme art. 26 da Lei Ordinária 14.754 de 17 de março de 2023, excepcionalmente, os candidatos escolhidos em 2023 terão seus mandatos encerrados em 31 de dezembro de 2025. A secretaria de Educação e Cultura, América Castro, disse que o processo democrático se reflete em melhoria da qualidade de ensino. Ela afirmou que estão sendo renovados 50% dos diretores e que todos terão papel importante, com projetos e ações que estão sendo elaborados dentro do planejamento pedagógico.

“É confiando em quem foi escolhido pela comunidade que a gente avança mais ainda nesse contato com a população, com todos que estão lá no dia a dia da escola. Todos são muito importantes nessa nossa caminhada, sem dúvida nenhuma, podem ter certeza disso. Por isso que a gente tem mantido esse diálogo, sempre aberto com todos que estão lá no chão da escola – isso é rotineiro da Secretaria. Conversar sobre os projetos, conversar como a gente pode melhorar ainda mais o que a gente vem fazendo. E a gente sempre escuta os gestores. Então, sim, hoje é uma parceria renovada” afirmou a secretária.

O processo consultivo nas escolas aconteceu através de urnas eletrônicas cedidas por meio de uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB) para escolha dos Diretores Escolares, para as funções de diretor administrativo e diretor pedagógico das unidades de ensino da Rede Municipal da Capital, além da formação de banco de reserva de recursos humanos.

Gestores das EMAIs – Foram selecionados por meio de um Processo Seletivo Simplificado Interno de profissionais em pleno exercício na Rede Municipal de Ensino da Capital para atuarem nas Escolas Municipais Ativas Integrais (EMAIs) como professor de Educação Básica I e II; diretor escolar; coordenador pedagógico (CP); coordenador administrativo-financeiro (CAF); professor Articulador de Aprendizagem (AA); pedagogo escolar (supervisor ou orientador); psicólogo escolar; e assistente social.

EMAIs – No ano de 2023 foi implantado na Rede Municipal de Ensino o Modelo de Escola Ativa Integral em 10 unidades. A partir de 2024 esse modelo será expandido para outras 11 escolas municipais: Analice Caldas, Anísio Teixeira, Cônego João de Deus, Chico Xavier, Frei Afonso, João Gadelha de Oliveira, João Medeiros, João Santa Cruz, José Peregrino de Carvalho, João XXIII e Ubirajara Targino Boto. O Processo Seletivo será para o preenchimento do quadro dessas novas escolas ativas integrais.

Representando todos os gestores no evento, André Félix, da Escola Raimundo Nonato, disse todos estão muito empenhados em trabalhar pela comunidade escolar. “Já fizemos um grande trabalho na nossa unidade, onde a comunidade tinha um alto índice de violência. A gente conseguiu desenvolver ao longo do tempo um trabalho que transformou a escola em uma com os melhores resultados da Rede. Esse foi o resultado do último ano, em termos de avaliação da aprendizagem dos alunos”, revelou.