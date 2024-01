João Pessoa está no Top 10 dos destinos mais buscados para o período de Carnaval 2024

05/01/2024 |

Seja para brincar ou para descansar, o fato é que João Pessoa está no Top 10 dos destinos mais buscados para o período de Carnaval, que acontecerá entre os dias 8 e 14 de fevereiro. A informação é da Decolar – empresa de viagens líder na América Latina – que acaba de analisar as tendências de viagens para o Carnaval 2024. O estudo foi realizado com base na procura por pacotes de viagem nacionais e internacionais no site e app da companhia.

Dos 10 destinos mais buscados, nove estão no Nordeste. Além da capital paraibana, os turistas procuram Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Porto Seguro (BA), Natal (RN), Fortaleza (CE), Porto de Galinhas (PE), Recife (PE) e Maragogi (AL).

Para o secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, João Pessoa estar nesse ranking nacional confirma a tendência de que a alta temporada será uma das melhores de todos os tempos. Ele destacou que a cidade ainda é detentora do título de promover uma das maiores prévias carnavalescas, que começa uma semana antes do Carnaval e que já atrai centenas de turistas.

Daniel Rodrigues afirmou que o protagonismo de João Pessoa como um destino nacional em alta reflete diretamente na economia da cidade. “São dados que movimentam a rede hoteleira, bares e restaurantes, o comércio, as agências de receptivo, além de criar oferta de empregos temporários, com muitos profissionais sendo contratados definitivamente com carteira assinada”, pontuou o secretário, que garantiu que a cidade está pronta para surpreender a todos os turistas.

De acordo com Daniela Araújo, diretora de Produtos Não Aéreos da Decolar, o Carnaval é uma das festas mais tradicionais de nosso País. “Já registramos um aumento de 114% na busca de pacotes de viagem nacionais e internacionais para a data”, informou.