Lu Meireles vai reunir mulheres destaques do esporte no 2° Jogo da Amizade

Futebol e solidariedade. Ainda mais quando envolve mulheres fortes, que representam a Paraíba nas mais variadas modalidades. É assim que a atacante Lu Meireles, artilheira do futebol paraibano em 2023, vai promover a segunda edição do Jogo da Amizade. A partida acontece neste sábado, às 10h, numa arena de futebol society, em João Pessoa.

Lu Meireles promove o 2° Jogo da Amizade

O Jogo da Amizade vai reunir atletas de futebol, como a meia Raiza, do América-MG, mas vai ter goleira campeã mundial de handebol participando do evento. Mayssa Pessoa, paraibana de João Pessoa, referência como goleira, também está confirmada. Outras craques também estão confirmadas.

Além das atletas, a Rede Paraíba vai ter representante. A repórter Juliana Bandeira, apresentadora do CBN Esporte Clube, vai marcar presença. Vale destacar que a primeira edição do Jogo da Amizade contou com a apresentadora do JPB 2, Larissa Pereira, participando.

O público pode acompanhar a partida que vai acontecer numa arena de futebol society localizada no bairro de Gramame, em João Pessoa. A entrada é 1kg de alimento não-perecível ou materiais de higiena. Os produtos coletados vão ser para um lar de idosos na capital paraibana.

Lu Meireles é uma das principais jogadoras de futebol da Paraíba. Na temporada passada, ela se destacou e terminou o ano como artilheira do estado com 16 gols marcados. Coletivamente, a atacante conquistou o acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro e foi vice-campeã paraibana pelo VF4. A camisa 9 ainda conquistou o Campeonato Potiguar pelo União-RN.

