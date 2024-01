Goleiro Santos deve fechar com o Fortaleza por 3 anos

Depois de duas temporadas defendendo a camisa do Flamengo, o goleiro paraibano Santos está de saída do Rubro-Negro. A nova casa é o Fortaleza, e o contrato terá a duração de três anos.

Faltam apenas alguns detalhes para que o contrato de Santos com o Tricolor do Pici seja fechado e ele vista uma nova camisa. Em 2024, além de Cearense e Copa do Nordeste, o Fortaleza disputa a Série A do Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana.

Passagem de Santos no Flamengo

Santos chegou ao Flamengo em 2022, mas com Paulo Sousa como técnico, teve poucas oportunidades. Quando Dorival assumiu o Rubro-Negro, aí sim Santos conseguiu mostrar serviço, dando conta de fechar a meta naquele ano.

Em 2023 caiu de produção e acabou perdendo espaço, primeiro para Matheus Cunha, depois para Rossi, fechando a temporada como terceira opção.

