Alistamento militar obrigatório começa nesta terça (2) e pode ser feito pela internet

As pessoas do sexo masculino nascidas em 2006 devem realizar o alistamento militar a partir desta terça-feira (2). O serviço, que é realizado pela prefeitura de João Pessoa, por meio da Junta de Serviço Militar (JSM 075), pode ser feito online ou de forma presencial até o dia 30 de junho deste ano.

Quem optar por se alistar no formato online, deve acessar o link do alistamento. Mesmo realizando o alistamento pela internet, depois é necessário comparecer à Junta para acompanhar a seleção. Os alistados receberão pelo site as instruções para as próximas etapas, como informações sobre dia da seleção, prazos e ainda se serão dispensados ou não.

“Uma das vantagens desse processo é que evitará as filas e aglomerados que são normais durante esse período. Para João Pessoa estão previstos até 8 mil alistamentos”, explica o secretário da Junta de Serviço Militar na Capital, Valmir Júnior.

O alistamento também pode ser feito de forma presencial na sede da Junta Militar da capital, localizada na Rua Afonso Campos, 216 – Cep: 58013-380, no bairro do Centro. Em caso de dúvidas, o usuário pode entrar em contato através do telefone 3213-5291.

O que é preciso para o alistamento militar

Para o alistamento militar é necessário levar carteira de identidade ou certidão de nascimento, carteira de trabalho, passaporte, carteira profissional, CNH e carteira de identificação funcional, comprovante de residência atualizado de João Pessoa e CPF.

Vale lembrar que quem não fizer o alistamento militar no prazo previsto, estará em débito com o Serviço Militar, e não poderá, por exemplo: obter passaporte, inscrever-se em concurso público ou obter registro profissional, e pagará uma multa no momento do alistamento

Em relação aos refratários, que são os jovens que se alistaram e não compareceram à seleção, estes devem se dirigir à Junta Militar para regularizar a situação. Os cidadãos a partir dos 30 anos que não realizaram o alistamento, serão alistados mediante o pagamento da multa de alistamento fora do prazo e dispensados.

Para o cidadão que possuir 46 anos de idade ou mais, será confeccionado um Atestado de Desobrigação Militar, conforme previsto no art. 170, decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (Regulamento da Lei do Serviço Militar – JSM), devendo comparecer na Junta Militar, sendo morador de João Pessoa, com cópias das seguintes documentações: RG, CPF e Comprovante de residência atualizado de João Pessoa.