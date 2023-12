Veja esquema de trânsito e transporte público para o Réveillon 2024 em João Pessoa

O esquema de trânsito e de transporte para os dias 31 de dezembro e 1° de janeiro foi divulgado nesta sexta-feira (29) pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP). Operação visa a segurança e o deslocamento dos usuários do transporte público durante os festejos de Réveillon.

Ao todo, 60 agentes de mobilidade orientarão tanto condutores de veículos quanto usuários do transporte público sobre as mudanças do tráfego e indicar rotas alternativas por conta das mudanças de circulação do trânsito pela orla, entre os bairros do Cabo Branco, Tambaú, Manaíra e Bessa.

Mudanças de trânsito

A partir das 5h do domingo (31), as ruas Índio Arabutan, Adolfo Loureiro França e Desembargador José Augusto Trindade servirão como saída de emergência para carros oficiais.

Com isso, será proibido o estacionamento nessas ruas no quarteirão entre a orla e a Avenida Antônio Lira. Já a partir da Avenida Cairu até o final do Cabo Branco, o trânsito ficará livre para a circulação e estacionamento de veículos particulares.

Até a meia-noite, as pessoas que vêm dos bairros da Zona Sul utilizando a Avenida João Cirilo da Silva, no Altiplano, no sentido Busto de Tamandaré, deverão priorizar o acesso pela ladeira da barreira até a Rua Edvaldo Bezerra Cavalcanti Pinho (rua da barreira) para chegar ao local do evento.

Já o acesso de quem vem dos demais bairros deve ser feito pelos corredores Beira Rio, Rui Carneiro e Epitácio Pessoa.

Depois da meia-noite, os agentes de mobilidade vão priorizar o sentido praia/bairros, assim garantindo a fluidez na volta para casa de quem foi aproveitar o Réveillon na orla.

Operação de ônibus

Por volta das 18h do dia 31, as linhas 116, 507, 510, 1500, 5100, 5600 e 5605 estarão ativas e reforçarão o quadro operacional. Além das 802 viagens previstas, cerca de 80 viagens extras podem ser realizadas também para suprir a demanda de passageiros.

Já as linhas 1500 e 5100 ampliarão os itinerários e, além de Manaíra, também seguirão até as imediações do Busto de Tamandaré.

A partir das 2h da segunda-feira (1º), 13 ônibus serão colocados à disposição e seguirão viagem conforme orientação dos agentes de mobilidade que farão o monitoramento do fluxo de usuários.

Ainda no dia 1º de janeiro, por ser feriado, a operação do transporte público será semelhante a de um dia de domingo, quando 44 linhas estarão em circulação.

Carga e descarga

A Semob-JP recomenda aos comerciantes que programem o recebimento de produtos para abastecimento dos seus estabelecimentos neste domingo (31), com preferência no turno da manhã e, à tarde, até no máximo 16h. Dessa forma, ajudando na fluidez do trânsito nessa área.

Polícia Militar

Cerca de 817 policiais militares e 183 viaturas vão reforçar a segurança na festa da virada do ano, nas praias do litoral da Paraíba Além desse policiamento, serão feitas as rondas nos bairros e nos trajetos dos ônibus serão intensificadas.

Busto de Tamandaré (João Pessoa), Intermares e Formosa (Cabedelo), Jacumã (Conde) e Lucena, que terão eventos, contarão também com policiamento a pé.