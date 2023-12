ICV encerra ano com mais de 4.600 partos realizados, melhorias no atendimento e projetos inovadores

O Instituto Cândida Vargas (ICV), que é uma instituição vital da rede hospitalar da Prefeitura de João Pessoa, encerra o ano de 2023 com uma série de aprimoramentos focados em proporcionar cuidado, atendimento humanizado e conforto às futuras mamães e aos recém-nascidos. Para se ter ideia do quanto o serviço é procurado pelas gestantes, foram contabilizados 4.615 nascimentos de janeiro a novembro desse ano.

A maternidade recebeu pacientes de 114 municípios da Paraíba, sendo na sua maioria de João Pessoa, que liderou o número de bebês nascidos, 2.359 no total, seguida por Santa Rita (265), Bayeux (182), Sapé (177) e Conde (173). Esses números refletem o compromisso contínuo do ICV em proporcionar um início de vida seguro e saudável para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

“Queremos que cada gestante que passa por aqui sinta-se acolhida e segura, como se estivesse em sua própria casa. Por isso, temos trabalhado para garantir mais qualidade em nossa maternidade”, enfatiza o diretor-geral do ICV, Quintino Régis.

Melhorias na estrutura – Durante esse ano, a Prefeitura de João Pessoa investiu em diversas áreas na maternidade, a exemplo das reformas nos alojamentos, no setor de nutrição e no centro cirúrgico, que agora equipados com climatização foram cuidadosamente planejados para criar ambientes mais acolhedores e seguros.

O lançamento da frenectomia e a introdução dos serviços de laserterapia e Bera representam não apenas avanços tecnológicos, mas também um compromisso contínuo com o cuidado humano. “Estamos incorporando inovações, mas mantendo o toque pessoal em cada interação. É essa combinação que faz a diferença para nossos pacientes”, acrescenta Quintino.

Um projeto que ganhou destaque esse ano foi a ‘Maternidade em Seu Bairro’, que é uma iniciativa que leva orientações sobre os serviços oferecidos na maternidade diretamente às comunidades. A direção destaca a importância de informar e envolver a população, garantindo que todos tenham acesso aos cuidados necessários.

As melhorias na infraestrutura, como a reforma na caixa d’água e a implementação do Laboratório Web, são ações que visam à eficiência operacional e à responsabilidade ambiental, mantendo sempre em mente a importância do cuidado individualizado. “A direção reitera o compromisso em estar presente em cada etapa do tratamento, oferecendo suporte não apenas médico, mas também emocional”, disse o diretor administrativo da maternidade, Marcelo Melo.

Outra ação importante da gestão da maternidade foi a implantação do Sistema de Segurança e Monitoramento, que é outra medida inovadora adotada. O foco é que a segurança das pacientes, dos bebês e da equipe é uma prioridade e esse sistema visa proporcionar um ambiente ainda mais protegido e tranquilo.

“Assim, ao encerrar o ano, reafirmamos e fortalecemos nosso compromisso de ser mais do que um hospital, transformando-se em um espaço temporário de cuidado e esperança para todas as famílias que confiam sua vida à instituição”, finalizou Marcelo Melo.

Pacientes e profissionais elogiam – Pacientes como Maria Silva expressam gratidão pelo atendimento recebido e o calor humano que encontrou no Instituto Cândida Vargas. “Aqui no Método Canguru foi onde também recebi muito acolhimento das enfermeiras, dos técnicos e dos médicos. Realmente é pele a pele com minha filha, porque era o que eu mais precisava, era o que mais desejava estar junto dela. Então eu só tenho que agradecer”, compartilha a mãe.

Os avanços na gestão não são notados apenas pelas pacientes, mas também pela equipe multiprofissional. “Essa iniciativa reflete um compromisso notável com a excelência na saúde materna. As melhorias nas instalações e os novos equipamentos demonstram um cuidado genuíno com as mães e os recém-nascidos, contribuindo para um ambiente mais acolhedor e seguro”, enfatiza a enfermeira Juliana Thais.