TJPB reconhece paternidade biológica e menina vai ter dois pais no registro

Compartilhe















O Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) reconheceu a dupla paternidade de uma menina após a morte do pai biológico, no Conde, Região Metropolitana de João Pessoa. A ação foi proposta pela mãe da menina, e o reconhecimento da paternidade biológica foi feito após um exame de DNA apontar probabilidade de 99,9% a favor do genitor.

“O exame genético de DNA é uma prova científica incontestável, fruto do avanço da ciência, e capaz de determinar com precisão e absoluta certeza, a paternidade, solucionando um dos mais graves e subjetivos dramas do Judiciário”, escreveu a juíza titular da Vara Única da Comarca de Conde, Alessandra Nara Torres Silva, na decisão.

A mãe da menina entrou com a ação de investigação de paternidade post mortem, em face dos herdeiros do homem, relatando que manteve relações sexuais com ele e que a partir disso nasceu a menina, que até então estava registrada com o nome do padrasto.

Segundo a juíza, com o reconhecimento da paternidade biológica, uma averbação vai ser encaminhada ao Cartório de Registro Civil para manter o nome do padrasto e incluir também o nome do pai biológico e dos avós paternos.

Veja também Paraibana na Turquia relata solidariedade com vítimas do terremoto: “todo mundo fazendo campanha”

conde

Justiça

paternidade

Jornal da Paraíba

Deixe uma resposta Cancelar resposta

Leia também

Vida Urbana

Vídeo mostra quando trens bateram de frente em João Pessoa

Trens bateram de frente próximo a estação Ilha do Bispo, e acidente deixou pelo 36 pessoas feridas.

Vida Urbana

Carnaval é feriado? Entenda funcionamento do período na Paraíba

Como não há uma lei nacional sobre o período, cada estado precisa definir se carnaval é feriado ou ponto facultativo, por meio de leis ou portarias.

Aposta esportivas – entenda o mercado no Brasil

O mercado das apostas esportivas no Brasil e atrai apostadores de diferentes idades e classes sociais.

Cadastre-se na nossa newsletter

Cadastre-se na nossa newsletter