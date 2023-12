Prefeitura mantém atendimentos para vacinação antirrábica e antitetânica no Réveillon

Neste domingo (31) e segunda-feira (1º), não haverá ação de imunização nos serviços de saúde e nos pontos móveis disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (SMS-JP). Apenas o Centro Municipal de Imunização (CMI), localizado no bairro da Torre, funcionará exclusivamente nos dois dias, no período das 8h às 12h, para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para casos de urgência.

“A interrupção da ação de vacinação nos serviços, neste feriado, não prejudica a assistência preventiva garantida pela Prefeitura de João Pessoa, considerando que o município promove a assistência diariamente, de segunda a sábado, com pontos móveis funcionando até as 21 horas. Na próxima terça-feira, dia 2, estaremos retomando as atividades com todas as salas de vacinas distribuídas pela cidade, aguardando aquele usuário que queira se vacinar e deixar a caderneta em dia, inclusive com as doses que protegem contra a Covid-19”, explicou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização de João Pessoa.

No Centro Municipal de Imunização, para os caos de urgência, são ofertadas as vacinas antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes e, no caso da antirrábica, para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Centro Municipal de Imunização (aberto aos sábados, domingos e feriados)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Horário: 8h às 12h.