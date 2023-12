João Pessoa é um dos destinos mais desejados do Brasil no fim do ano; confira ranking da Decolar

A Decolar divulgou a lista dos destinos mais procurados para as festas de fim de ano no país e no mundo. Entre as rotas nacionais, João Pessoa se destaca como um dos destinos nacionais mais desejados do Brasil.

Nos festejos natalinos, a capital paraibana fica em nono lugar entre as cidades mais buscadas. Para o réveillon, João Pessoa sobe para a sétima posição, mostrando que tem muito a oferecer aos visitantes.

Outro destaque é que o Nordeste é a região mais procurada pelos brasileiros para os festejos de fim de ano (confira abaixo o ranking)

De acordo com o vice-presidente de Produtos Aéreos da Decolar no Brasil, Bob Rossato, foi observado um crescimento de 50% na procura de passagens aéreas para o Natal e Réveillon, em relação ao mesmo período de 2022. “Analisando separadamente as duas datas, o aumento também é de 50% no comparativo com o ano passado”, disse.

O presidente da Empresa Paraibana de Turismo (PBTur), Ferdinando Lucena, comemora a capital paraibana conquistar mais um top 10 entre as cidades mais buscadas do país. “A capital paraibana é uma cidade que tem tudo para agradar os viajantes de todos os gostos e idades. No fim do ano, além dos atrativos turísticos, há também uma efervescência cultural em vários pontos da cidade. A Paraíba tem se destacado ao longo do ano, sendo sempre um dos destinos mais procurados, principalmente nas grandes agências. Nosso objetivo é promover o estado para fazer com que essa procura se mantenha durante todo o ano”, explicou.

“Ter a capital paraibana no top 10 da Decolar mostra o resultado do trabalho realizado pela Setde e PBTur, que buscam ampliar e diversificar as opções turísticas da Paraíba, com investimentos em infraestrutura, capacitação, promoção e parcerias com o setor privado e com outros níveis de governo. Nosso objetivo é fazer com que mais visitantes se encantem com a nossa terra e gerem benefícios para o setor”, afirma a secretária de Turismo da Paraíba, Rosália Lucas.

Confira a seguir o ranking dos destinos mais procurados para o Natal e Ano Novo, segundo a Decolar:

Natal – nacional

1. Salvador (BA)

2. Recife (PE)

3. São Paulo (SP)

4. Fortaleza (CE)

5. Rio de Janeiro (RJ)

6. Maceió (AL)

7. Porto Alegre (RS)

8. Natal (RN)

9. João Pessoa (PB)

10. Teresina (PI)

Ano Novo – nacional

1. Recife (PE)

2. Salvador (BA)

3. São Paulo (SP)

4. Rio de Janeiro (RJ)

5. Fortaleza (CE)

6. Maceió (AL)

7. João Pessoa (PB)

8. Florianópolis (SC)

9. Natal (RN)

10. Porto Alegre (RS)