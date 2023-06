Segurança alimentar

Cícero Lucena acompanha distribuição de 60 toneladas de milho para 25 mil famílias

19/06/2023

A Prefeitura de João Pessoa deu continuidade, na manhã desta segunda-feira (19), à distribuição de 60 toneladas de milho, beneficiando 25 mil famílias em situação de vulnerabilidade. O prefeito Cícero Lucena acompanhou a saída dos caminhões a partir do Centro de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), no José Américo.

“João Pessoa cuida dos que precisam, pois nos importamos com as pessoas. Vamos distribuir 60 toneladas de milho para quem mais precisa, garantindo não apenas o alimento, mas o direito de viver essa tradição comendo seu milho, sua pamonha, sua canjica”, afirmou Cícero Lucena.

A distribuição foi iniciada na última sexta-feira (16) a partir das comunidades do Complexo Beira Rio, onde duas mil famílias já foram atendidas. A partir desta segunda-feira (19) serão iniciadas as demais comunidades, Centros de Referência Comunitária (CRCs), residenciais populares e Centros de Referência em Assistência Social (Cras).

De acordo com a secretária municipal do Desenvolvimento Social, Norma Gouveia, a entrega deve ser finalizada até a próxima quinta-feira (22). “Este milho foi adquirido com recursos próprios, a partir de produtores da agricultura familiar, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e também a partir de doações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)”, explicou.