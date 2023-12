Sedurb divulga funcionamento de shoppings populares e mercados públicos no Réveillon

Pensando em garantir um melhor planejamento para os consumidores da Capital durante as celebrações do Ano Novo, a Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), divulga os horários de funcionamento dos shoppings populares e mercados públicos durante o fim de semana do Réveillon. A Secretaria costuma deixar a critério dos comerciantes o horário de funcionamento em feriados e datas comemorativas e a maioria decide entre si como será o expediente em cada estabelecimento.

Foto RafaelPassos-Secom/JP

“Costumamos deixar com eles a decisão de trabalhar ou não nessas datas, pois já se dedicam demais aos serviços no nosso comércio. Aproveito também para parabenizar a todos os comerciantes que atuam nos shoppings populares, mercados, feiras livres e também na Feira Móvel do Produtor, pelo serviço de excelência que prestam a nossa cidade, bem como pela movimentação na nossa economia”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Fábio Carneiro.

O Mercado Central funciona no domingo (31) até as 16h e estará fechado na segunda-feira (1º). O Mercado de Mangabeira funciona normalmente no fim de semana, mas também não abrirá na segunda (1º). O mesmo acontece com os mercados de Oitizeiro e Cruz das Armas. O Mercado do Bairro dos Estados funciona normalmente no sábado, no domingo fecha mais cedo, às 12h, e na segunda não funciona, retomando os serviços na terça-feira (2).

No Mercado da Torre, os comerciantes optaram por funcionar normalmente até o dia 31, na segunda-feira (1º) a maioria não deve abrir o box. O Mercado de Tambaú funcionará normalmente no fim de semana, inclusive na segunda, das 6h às 19h. O Mercado do Peixe abrirá normalmente no sábado, no domingo só até 12h e na segunda-feira será fechado.

Em relação aos shoppings populares, o Centro Comercial de Passagem (CCP), localizado no Parque Solon de Lucena, funcionará até sábado, das 8h às 18h, retornando os serviços na terça-feira (2). Já o Shopping Varadouro funcionará sábado e domingo, das 8h às 18h, mas não funcionará na segunda. O Shopping 4&400 funciona no sábado em horário normal, até às 17h, domingo até as 14h, mas será fechado na segunda e na terça, pois lá os comerciantes trocam o feriado do Dia de Nossa Senhora da Conceição pela data do dia 2 de janeiro, para prolongar as festividades.