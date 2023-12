O que fazer no Natal em João Pessoa e Campina Grande

É comum reunir a família na véspera de Natal e registrar a reunião de familiares e amigos antes, durante ou depois da ceia. Já no dia 25, depois do almoço, a programação costuma pedir uma opção de lazer diferente.

Por isso, o Jornal da Paraíba separou algumas dicas de passeios gratuitas para fazer neste Natal em João Pessoa e Campina Grande.

João Pessoa

Durante o dia, antes ou depois de aproveitar o que restou da ceia natalina, a melhor sugestão é curtir uma das praias da capital paraibana, a exemplo do Cabo Branco, Manaíra, Tambaú e Bessa.

Já no período da noite, uma boa pedida é ir para a Lagoa e presenciar o show de luzes que ganha força com o presépio do menino Jesus. No local, também estão disponíveis os brinquedos do parque de diversões, que funcionarão até o dia 6 de janeiro.

Campina Grande

Para quem já quer começar ou retomar a dieta para queimar as calorias da ceia ou fortalecer o corpo para as festas da próxima semana, a melhor alternativa é praticar atividades físicas. Em Campina Grande, é possível juntar a família para fazer caminhada ou corrida em grupo no Parque Linear do Dinamérica, na Avenida Juscelino Kubitschek e no Açude Velho.

Também dá para praticar algum esporte em grupo no Parque da Criança. No espaço, também é possível fazer um piquenique com as guloseimas que restaram da ceia.

O “Natal Iluninado” de Campina Grande oferece iluminação natalina em vários pontos da cidade. O principal ponto de encontro é o Açude Velho, onde além da decoração, existem apresentações musicais e teatrais, e ainda uma vila gastronômica.

Mas se a família quiser ficar perto de casa, também há iluminação natalina em vários outros pontos da cidade, como: