Iluminação natalina montada pela Prefeitura de João Pessoa é alvo de vandalismo

A iluminação natalina montada pela Prefeitura de João Pessoa, que já está sendo reconhecida pela população como uma das mais bonitas já vistas na cidade, foi alvo de vândalos nos últimos dias, que danificaram parte do projeto montado na Praça da Independência, no Centro da Capital, causando prejuízo aos cofres públicos. A Prefeitura, que já está tomando as providências para solucionar os danos causados, pede que a população denuncie caso presencie algum ato de vandalismo.

“A Prefeitura de João Pessoa idealizou o Natal 2023 com um corredor natalino, começando pelo Largo de Tambaú, toda a Epitácio Pessoa, Praça da Independência e finalizando no Parque Solon de Lucena. É isso vem sendo um sucesso, com muitos elogios da população, nas redes sociais, mas, infelizmente, estamos tendo depredação dessa nossa iluminação, o que é um verdadeiro absurdo”, destacou o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão.

De acordo com o secretário, as equipes da Seinfra já estão trabalhando para reparar os locais que foram danificados pelo vandalismo. Ele ainda solicitou que a população denuncie esses atos de depredação contra o patrimônio público. O cidadão deve ligar para a Guarda Civil Metropolitana, através do número 153, ou para a Polícia Militar, pelo número 190.

“Aproveitamos para pedir à população que denuncie, se possível filme, que chame a Polícia Militar, que acione a nossa Guarda Civil, para que eles possam preservar esse belíssimo Natal que a Prefeitura de João Pessoa está proporcionando não só para os moradores, mas também aos turistas que estão nos visitando neste período”, concluiu Rubens.

Segundo a diretora de Iluminação Pública da Seinfra, Joyce Alves, um boletim de ocorrência será registrado detalhando todos os pontos que foram danificados durante a ação dos vândalos. “A Diretoria de Iluminação Pública repudia e lamenta o ocorrido e não vai poupar esforços para fazer o acendimento dos elementos destruídos o mais rápido possível”, explicou.

A iluminação natalina de João Pessoa começou a ser montada pela Seinfra ainda no mês de outubro. Os principais corredores da Capital, como as avenidas Epitácio Pessoa e Getúlio Vargas, estão cheios de cores que estão encantando os moradores e turistas. Além disso, a Prefeitura instalou três grandes árvores de Natal no Parque Solon de Lucena, na Praça da Independência e no Largo de Tambaú.